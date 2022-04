Découvrez le Top des meilleures séries de mai 2022

Le mois de mai marque le retour de "Stranger Things" sur Netflix, d'Obi-Wan sur Disney+ et de Jonathan Cohen sur Canal+ ! Découvrez nos conseils de séries à voir sur les chaînes et plateformes de streaming.

The Wilds saison 2 - le 6 mai sur Amazon Prime Videos

L'histoire de The Wilds saison 2 :

La survie du groupe d'adolescentes échouées sur une île déserte est en jeu, après la découverte explosive que ce qui leur arrive n'est autre qu'une expérience sociale élaborée. Un nouvel ensemble de sujets, une île d'adolescents, doivent également se battre pour leur survie sous l'œil vigilant du grand manitou qui dirige l'expérience.

Après le succès de la saison 1, The Wilds devrait prendre une autre tournure avec un nouveau groupe de réfugiés.

The Wilds ©Amazon Prime Video

How I Met Your Father - le 11 mai sur Disney+

L'histoire d'How I Met Your Father :

Sophie raconte à son fils l’histoire de sa rencontre avec son père. Un récit qui nous catapulte dans le New York d’aujourd’hui où Sophie et son groupe d'amis très unis - composé de Jesse, Charlie, Ellen, Valentina et Sid - sont en train de découvrir qui ils sont vraiment, ce qu’ils attendent de la vie et comment tomber amoureux à l'ère des applications de rencontres et des options quasi-infinies.

La série spin-off d'How I Met Your Mother avec Hilary Duff.

La bande-annonce :

The Essex Serpent - le 13 mai sur Apple TV+

L'histoire de The Essex Serpent :

Adaptation de l'ouvrage éponyme écrit par Sarah Perry. Cora quitte son mari violent et la ville de Londres par la même occasion. Elle s'installe dans le village d'Aldwinter dans l'Essex. Elle découvre qu'il existe une superstition locale selon laquelle une créature mythique connue sous le nom du " serpent de l'Essex ". L'animal serait revenu dans la région...

Avec Claire Danes et Tom Hiddleston.

La bande-annonce :

The Time Traveler's Wife - le 16 mai sur OCS

L'histoire de The Time Traveler's Wife :

L'histoire d'amour complexe et magique de Claire et Henry, dont le mariage rencontre un problème de taille : le voyage dans le temps.

Une adaptation du roman Le temps n'est rien d’Audrey Niffenegger qui donna lieu au film Hors du temps. Avec Rose Leslie de Game of Thrones et Theo James.

La bande-annonce :

Obi-Wan Kenobi - le 27 mai sur Disney+

L'histoire d'Obi-Wan Kenobi :

L’action se déroulera dix ans après la fin tragique de STAR WARS : LA REVANCHE DES SITH. Obi-Wan y avait subi sa plus grande défaite et assisté à la déchéance de son meilleur ami, l’apprenti Jedi Anakin Skywalker, qui avait rejoint le Côté Obscur en devenant le seigneur Sith Dark Vador.

Ewan McGregor et Hayden Christensen reprennent leurs rôles iconiques dans cette série star Wars.

La bande-annonce :

Stranger Things saison 4 - le 27 mai sur Netflix

L'histoire de Stranger Things saison 4 :

Six mois se sont écoulés depuis la bataille de Starcourt qui a semé terreur et désolation sur Hawkins. Encore titubants, nos amis se trouvent séparés pour la première fois – et la vie de lycéen n'arrange rien. C'est à ce moment de vulnérabilité qu'une nouvelle menace surnaturelle apparaît et, avec elle, un terrible mystère qui pourrait être la clé permettant de mettre fin aux horreurs du monde à l'envers.

Trois ans après la saison 3, les nouveaux épisodes de Stranger Things arrivent avec une quatrième saison exceptionnellement coupée en deux parties. La seconde arrivera le 1er juillet sur Netflix.

La bande-annonce :

La Flamme saison 2 (Le Flambeau) - en mai sur Canal+

L'histoire de La Flamme saison 2 :

Dans cette nouvelle saison de La Flamme, Marc et 15 autres candidats vont devoir s’affronter et survivre sur une île déserte. Épreuves physiques, manipulations mentales et trahisons émotionnelles seront les ingrédients de ce cocktail tropical.

Après la parodie du Bachelor, voici la parodie de Koh Lanta avec "Le Flambeau", toujours portée par Jonathan Cohen en grande forme.

La bande-annonce :