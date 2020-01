Décryptage Crisis on Infinite Earths : quel futur pour le Arrowverse ?

Vous avez aimé ? Partagez :

Ça y est, la seconde partie de « Crisis on Infinite Earths » a été diffusée et les héros de l’Arrowverse ont mis un point final à cet épique crossover. Mais alors, comment cela s’est-il terminé ? Et surtout, quel sort les scénaristes ont-ils réservé aux super-shows de la CW ?

Comment le Multi-verse de l’Arrowverse a été sauvé ?

[Spoilers] Si vous n’avez toujours pas pu mettre la main sur les deux derniers épisodes de Crisis on Infinite Earths, on vous déconseille de ne pas lire la suite. Sinon, prêts à voir votre monde changer à tout jamais ? Car oui, tout comme les héros de l’Arrowverse,

Rappelez-vous, nous avions quitté les Paragons, prisonniers du Vanishing Point, puisque toutes les autres Terres avaient été détruites. Eh bien, on les retrouve exactement au même endroit mais des mois plus tard, et il semblerait qu’ils ne soient pas au meilleur de leur forme. D’ailleurs tout espoir semble perdu car même Barry Allen n’arrive pas à rejoindre la Speed Force pour s’échapper.

Mais ça, c’était avant qu’Oliver apparaisse devant eux dans son costume de Spectre et qu’il explique qu’il existe peut-être une chance de sauver leur réalité. Ainsi, les Paragons décident de se séparer en deux équipes afin de mettre leur plan en action. Ryan Choi, Lex Luthor et Supergirl voyagent donc vers la planète Maltus (des milliers d’années dans le passé) afin d’arrêter Mar Novu de devenir le Monitor, tandis que les autres se dirigent directement vers « la nuit des temps » afin d’affronter l’Anti-Monitor.

Évidemment, tout ne va pas fonctionner comme prévu. Tous étant séparés dans la Speed Force, Barry Allen mettra un peu plus de temps à retrouver tout le monde et à arriver au point de rendez-vous. Cependant, ce contre-temps a permis de dévoiler un incroyable cameo. Eh oui le Flash des films DC, Ezra Miller, a rencontré le Flash de la série le temps de quelques secondes.

Au final, nos héros se retrouvent bien tous sur le territoire de l’Anti-Monitor et affrontent le super-vilain ainsi que ses sbires. Et comme cela avait été écrit depuis le début, Oliver fait enfin face à son plus grand ennemi. Faisant ainsi, les deux protagonistes libèrent une immense vague d’énergie que les Paragons utilisent pour faire fonctionner la dernière page du Book of Destiny et créer un nouvel univers.

Le futur des héros de l’Arrowverse post-Crisis

Vous pensiez que tout finirait bien ? Pas exactement. Si nos héros ont réussi à créer un nouvel univers, cela a eu un coup : le sacrifice d’Oliver Queen et l’on découvre aussi que bien des choses ont changé.

Dans le dernier épisode de Crisis, on suit en premier Kara, qui découvre que personne ne se souvient que leur Terre a été détruite. Mais bien plus bizarre, Lex Luthor est sur le point de recevoir le prix Nobel de la Paix. En outre, on ne tarde pas à découvrir ce qui s’est réellement passé puisque Barry Allen apparaît à National City. Earth-1 et Earth-38 sont devenues une seule et même planète : Earth-Prime. Mais ce n’est pas tout, à la fin de l’épisode, on découvre que nos héros ont réussi à créer un nouveau multi-verse. Cependant, on garde ça pour un autre jour…

Une Team de super-héros ? Non, une Justice League !

La victoire sur l’Anti-Monitor a été coûteuse, Oliver Queen est mort une seconde fois pour sauver son univers. Son sacrifice n’est, cependant, pas passé inaperçu, car la présidente des États-Unis, en direct à la télévision, rend hommage au Green Arrow.

Mais ce n’est pas la seule initiative qui est prise pour honorer Oliver Queen. En effet, Barry a une autre idée bien en tête. Ce dernier rassemble White Canary, Black Lightning, Superman, Batwoman, Martian Manhunter et Supergirl dans un hangar désaffecté de Star Lab et propose que celui-ci serve de base d’opérations à chaque fois que la Terre sera confrontée à une catastrophe. Barry finit ensuite par dévoiler une table ronde avec 8 chaises – chacune décorée avec les symboles des héros, plus une chaise vide avec l’emblème de la flèche verte. Bien que le nom de la Justice League n’ait pas été prononcé, on en tire très vite ces conclusions, pour le plus grand bonheur des fans.

Qu’est-ce que cela signifie pour les shows de l’Arrowverse ?

Si l’on devait retenir une chose de la fin de Crisis on Infinite Earths ? C’est qu’il sera beaucoup plus facile de justifier les crossover à l’avenir. Puisque quasiment toutes les séries de la CW sont désormais sur une seule Terre.

Or, cette nouvelle Terre partagée va également entraîner des changements intéressants dans le scénario de Supergirl, maintenant que Lex Luthor dirige le DEO et qu’il est considéré comme un héros par le monde entier. Ce nouvel univers va aussi entraîner un changement majeur pour la team de Black Lightning. Eh oui, sur sa Terre, les métahumains n’étaient pas aussi répandus que sur Terre-1. Jefferson Pierce combattait aussi une organisation gouvernementale corrompue qui avait coupé sa ville natale de Freeland, en Géorgie, du reste du monde. Comment va-t-il vivre ces « mises à jour » ? Réponse le 20 janvier.