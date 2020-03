Defending Jacob : un trailer pour la série Apple avec Chris Evans

Chris Evans en a terminé avec Captain America et peut s'illustrer ailleurs. Il sera la tête d'affiche de "Defending Jacob", une série pour Apple TV+ attendue le mois prochain. Découvrez la première bande-annonce qui décrit la situation et laisse espérer un beau programme.

La dernière fois qu'Apple s'est essayé au crime drama, ça a donné Truth Be Told et on n'en a pas gardé un souvenir impérissable (notre critique). Le mois prochain, une nouvelle tentative va sortir et elle s'annonce prometteuse. On a souvent dit ça pour les créations de la plateforme, avec finalement de la déception à la clé. Mais Defending Jacob a quelques gros arguments et on a envie de miser une petite pièce dessus.

L'histoire sera adaptée du roman écrit par William Landay et suivra Chris Evans dans la peau d'Andy Barber, un procureur. Quand un terrible meurtre secoue sa petite bourgade, il est impliqué dans l'enquête. Mais il ne s'attendait pas à ce que son propre fils, Jacob, devienne le principal suspect et que l'opinion publique réclame une sentence à la hauteur de son geste présumé. Andy va tout faire pour le défendre et prouver son innocence, quitte à se mettre certains habitants à dos ou à employer des méthodes discutables. C'est le jeune Jaeden Lieberher qui a été choisi pour incarner Jacob, quand Michelle Dockery campera sa mère, elle aussi secouée par cette affaire.

Du suspense et de l'émotion dans Defending Jacob

La bande-annonce permet d'entrevoir un programme visiblement très solide, avec une interprétation de Chris Evans qui risque de valoir le détour. Les intrigues judiciaires sont toujours très appréciées par le public. Celle-là paraît bien menée, avec une recherche de vérité qui va nous tenir en haleine pendant qu'on plongera également dans le pur drame familial avec la gestion intime de ces événements. On attendra la diffusion prévue le 24 avril prochain pour émettre un jugement fondé sur la qualité de Defending Jacob mais cet aperçu met en évidence de belles promesses pour nous mettre l'eau à la bouche. Le genre ne risque pas d'être renouvelé, ce qui n'empêche pas d'attendre de la part de cette série qu'elle se montre très efficace, avec une belle alliance entre suspense et émotion.