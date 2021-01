Demain nous appartient : à qui profite le meurtre de Franck ?

Franck Guého, le redoutable manipulateur, a été retrouvé assassiné chez lui dans l'épisode 843 de "Demain nous appartient", tué avec une arme à feu. Et Sandrine (Juliette Tresanini) semble être la coupable idéale...

Sandrine Lazzari : principale suspecte dans Demain nous appartient

Depuis quelque temps, l'arrivée de Franck Guého (Franck Sémonin) dans Demain nous appartient a perturbé la tranquillité de Sandrine Lazzari (Juliette Tresanini). Effectivement, cette dernière n'a jamais vu d'un très bon œil la relation amoureuse qu'il entretenait avec sa mère Anne-Marie Lazzari (Véronique Jannot). Elle l'accusait depuis plusieurs semaines d'être un meurtrier et de vouloir mettre la main sur la fortune de sa mère.

Sandrine avait découvert que l'ex-femme de Franck s'était suicidée, ainsi il avait pu toucher de nombreuses assurances-vie. L'homme isolait de plus en plus sa mère, et avait tenté d'étrangler son fils, Arthur (Théo Cosset).

Sandrine est prête à tout pour protéger sa famille. Mais serait-elle capable de commettre un tel meurtre ? C'est ce que les policiers vont tenter d'élucider. Aurore (Julie Debazac) est persuadée de sa culpabilité et compte bien lui faire avouer son crime. L'alibi de Sandrine va-t-il tenir ?

Anne-Marie serait-elle coupable d'un meurtre passionnel ?

Anne-Marie Lazzari (Véronique Jannot) - Demain nous appartient © TF1 Production

Anne-Marie est très vite tombée sous le charme de Franck Guého. À tel point qu'elle a accepté sa demande en mariage. Sa fille Sandrine et son petit-fils Arthur ont tenté de l'avertir et signalé leur méfiance par rapport à cet homme qui faisait irruption dans sa vie.

Anne-Marie pouvait donc avoir des doutes sur la sincérité de Franck. Cet homme sournois, manipulateur et beaucoup plus jeune qu'elle, a attiré l'attention de ses proches. De plus, il avait récemment trahi sa confiance, ce qui aurait pu la pousser à commettre l'irréparable. Le meurtre a eu lieu en début de soirée, à son domicile, alors qu'Anne-Marie dormait. Elle n'a pas entendu le coup de feu, ce qui semble surréaliste. Cependant, les médecins auraient trouvé dans son sang la preuve qu'elle était droguée, ce qui expliquerait son sommeil profond ...

D'autres suspects sont à envisager

Franck ne faisait pas l'unanimité dans la région sétoise. Effectivement, il n'était pas apprécié de tous et plusieurs personnes, dont les proches d'Anne-Marie, avaient de bonnes raisons de l'éliminer. Parmi eux, il y a Arthur, le petit-fils. Ce dernier avait mené son enquête sur Franck, qui l'avait violemment agressé et menacé.

Franck Guého (Franck Sémonin) - Demain nous appartient © TF1 Production

Il y a également la sœur de Franck, Morgane Guého. Très proche de son frère, elle le plaçait sur un piédestal. Les rumeurs qui couraient autour du comportement malveillant de Franck ont donc pu détruire cette image si lisse qu'elle avait de son frère. Il représentait une menace pour Sandrine, sa compagne et Arthur son beau-fils.

Plusieurs questions restent sans réponses. Retrouvez donc Demain nous appartient, tous les soirs sur TF1 à 19h10.