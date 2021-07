Demain nous appartient : Adher, la star de TikTok, rejoint le programme

Rayane Huber qui campe Dorian depuis quelques épisodes, n'est pas la seule star des réseaux sociaux dans "Demain nous appartient". En effet, Adher, déjà bien connu sur TikTok, rejoint le casting de la série TF1, en incarnant Nathan.

Demain nous appartient : encore une nouvelle recrue !

Adher fait partie des nouvelles recrues qui intègrent le feuilleton quotidien Demain nous appartient. Effectivement, la série renouvelle son casting. Après le départ de Linda Hardy et l'arrivée de Catherine Jacob, Francis Perrin, mais aussi le jeune Rayane Huber et prochainement Xavier Deluc et Emmanuel Moire, c'est au tour d'Adher de faire son arrivée.

Ainsi, Rayane Huber qui incarne Dorian, le cousin de Manon (Louvia Bachelier) et Sofia (Emma Smet), n'est plus le seul influenceur à intégrer le casting de la série. Le jeune Adher a également été repéré suite à son succès sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok. Il va donc faire sa première apparition à la télévision et ses premiers pas en tant que comédien, dans la peau de Nathan.

Nathan (Adher) - Demain nous appartient ©TF1 Production

Mais qui est Adher ?

Le jeune homme s'appelle en fait Adrien Gabeulet. Il est un jeune humoriste en devenir, puisqu'il fait déjà mourir de rire tous ses abonnés sur les réseaux sociaux en postant des vidéos toujours plus hilarantes les unes que les autres. Le jeune homme est suivi par 1,2 millions de personnes sur TikTok et 218 000 sur Instagram.

Cela fait plus de trois ans que ce dernier s'amuse sur les différents réseaux. Il filme son quotidien et s'illustre dans des vidéos humoristiques, dans lesquelles sa mère intervient la plupart du temps. Adher a vu sa popularité grimper en flèche, l'année dernière, lors du confinement. Il en parle sur Radio Scoop :

J'ai fait un snap que je voulais envoyer à un ami et où ma mère est intervenue dessus de manière naturelle. J'ai posté la vidéo sur TikTok, ça a fonctionné. (...) Tout s'est enchaîné, avec de plus en plus de personnes qui se sont abonnées.

Il incarne Nathan un pickpocket

Adher prêtera ses traits à Nathan, un jeune homme très tchatcheur et séducteur qui n'hésitera pas à piquer dans les poches des clients de La Paillotte. Avec subtilité, le jeune homme va embrouiller tout le monde, tout en se montrant très amical. Il fera de Mona (Catherine Benguigui) sa première cible. À côté de ça, il sympathisera avec Hadrien (Anthony Colette), qui ne se méfie absolument pas de lui.

Charlie (Clémence Lassalas), qui est également serveuse à La Paillotte, restera sur ses gardes. Elle voit claire dans le petit jeu de Nathan et compte bien le surveiller de près. Cependant, il semblerait que la jeune femme ne soit pas insensible à son charme. Un extrait diffusé par TF1 dévoile en avant-première une scène dans laquelle Nathan vole un baiser à Charlie. Y aura-t-il une histoire d'amour à la clef ?

Charlie (Clémence Lassalas) - Demain nous appartient ©TF1 Production

Toujours en tournage à Sète pour Demain nous appartient, Adher se montre très complice avec ses nouveaux partenaires. Il semblerait que les futures intrigues de cet été soient teintées d'humour. Une chose est sûre, la venue du jeune homme va pimenter le programme et la vie de Charlie !

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.