Demain nous appartient : Alex met fin à son histoire avec Flore

Un nouveau couple va se séparer dans les futurs épisodes de "Demain nous appartient". Cette fois-ci, c'est Alex qui va mettre fin à son histoire avec Flore, afin de se remettre avec celle qu'il a toujours aimée : Chloé. (Attention SPOILERS)

Demain nous appartient : Alex tourne enfin la page

De nombreux couples se forment, puis se séparent dans Demain nous appartient sur TF1. Récemment, Xavier (Charles Lelaure) a mis fin à son histoire avec Chloé (Ingrid Chauvin), ce qui a permis à cette dernière d'ouvrir les yeux et de réaliser qu'elle avait encore des sentiments pour son ex, Alex. Ensemble, ils formaient le couple phare du feuilleton, et il semblerait que leur histoire ne soit pas finie.

Effectivement, Alex (Alexandre Brasseur), actuellement en couple avec Flore, souhaite renouer avec son ex-femme et reformer un couple soudé avec elle. Après plus d'un an de vie commune, l'ostréiculteur doit prendre son courage à deux mains et mettre un terme à son histoire avec Flore (Anne Caillon). Cette dernière ne se doute évidemment de rien...

La fin d'une histoire

Alex a pris sa décision, il va rompre avec Flore et se remettre avec Chloé. Il tente en vain de lui en parler, mais il ne trouve jamais le bon moment. Alors, il finit par en discuter avec sa fille, Judith. Malheureusement, ils ne se rendent pas compte que le babyphone de Céleste est allumé. Flore qui se trouve dans la maison entend leur conversation. Alex explique à sa fille qu'il est encore amoureux de sa mère et que son histoire avec Flore touche à sa fin.

Demain nous appartient @TF1 Production

Flore, de son côté, est anéantie par cette nouvelle. Au retour d'Alex dans la maison, elle reste muette et fait comme si elle n'avait rien entendu. Dans un nouvel extrait dévoilé par My TF1, Alex se rend à l'hôpital et annonce tout à Flore. Cette dernière lui demande de lui laisser une seconde chance. Alex explique qu'il ne veut pas partir en voyage avec elle à Venise, car cela ne changerait rien. Il explique alors que ses sentiments pour Chloé sont toujours présents :

Je me suis longtemps menti à moi-même en me forçant à croire que c’était du passé. Mais je l’aime encore. Au début, on était sûr de rien. On a même essayé de reprendre nos distances, même si entre nous c’est trop fort...

Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, Flore va être au plus mal et tout cela va être dure à digérer...