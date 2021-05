Demain nous appartient : Anthony Colette apparaît entièrement nu

Anthony Colette, le célèbre danseur de "Danse avec les stars", est venu pimenter les scénarios du feuilleton quotidien de "Demain nous appartient". Hadrien, son personnage, est très à l'aise avec son corps, et s'octroie une petite séance de bronzage entièrement nu.

Demain nous appartient : Hadrien est très décomplexé

Depuis son arrivée dans Demain nous appartient, Anthony Colette s'est montré très à l'aise avec son corps. En effet, le célèbre danseur de Danse avec les stars interprète Hadrien, un jeune homme baroudeur, plutôt dragueur et sûr de lui. Il n'a aucun problème avec la nudité et on a pu le constater dès la rencontre avec son beau-père, Samuel. Une nouvelle fois dans le feuilleton le jeune homme va se retrouver nu et devra affronter le regard de William (Kamel Belghazi) et de sa mère, Alma (Camille Pazzis).

Au petit matin, ce dernier tombe face-à-face avec Hadrien entièrement nu dans son salon. Et comme une fois n'est pas coutume, Hadrien va se retrouver dans le plus simple appareil dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Pourquoi ? Tout simplement, car il a failli se faire surprendre au lit avec sa petite-copine Sofia. Le jeune homme s'est donc enfuit à toute vitesse, se retrouvant nu comme un ver dans le jardin.

Une situation embarrassante

La liaison entre Sofia et Hadrien est secrète. Leurs familles respectives ne sont pas au courant que les deux adolescents se fréquentent. De plus, William et Samuel (Axel Kiener) on interdit à Hadrien de s'approcher de Sofia. Le jeune homme doit donc impérativement se cacher. Malheureusement pour lui, faute de cachette, il se jette sur un transat et fait mine de bronzer. C'est à ce moment-là que débarque William Daunier, le père de Sofia.

Très gêné, le médecin est loin d'être enchanté par cette situation. Il le réprimande sur le champ :

Ça va ? Ne te gêne pas. Mets toi à l'aise. Tu as perdu la tête ou quoi ? Je te rappelle qu'on vit en communauté ici et il y a des règles de savoir vivre à respecter. Alors tu es gentil, tu vas te rhabiller.

Demain nous appartient © TF1 Production

Avec son aplomb légendaire, Hadrien lui explique qu'il préfère prendre un bain de soleil entièrement nu pour ne pas avoir de trace de bronzage. Anthony Colette se dévoile donc une nouvelle fois en tenue d'Adam dans une scène très cocasse. Confuse, la mère d'Hadrien arrive à ce moment-là et lui ordonne d'aller se rhabiller. La cohabitation entre les deux familles promet donc d'être épique !

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.