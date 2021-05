Demain nous appartient : Aurore démasque enfin Aurélie Doumergue

Depuis quelques semaines dans "Demain nous appartient", la commissaire Jacob est perturbée par le retour d'Aurélie Doumergue, qui a traumatisé Sète l'an dernier. Elle va très vite se rendre compte que cette dernière, n'est autre que Roxane la copine de Sara. Comment va-t-elle régir ? (attention SPOILERS)

Demain nous appartient : Aurélie Doumergue sait sur qui compter

La commissaire Jacob (Julie Debazac) ne lâche pas l'affaire dans Demain nous appartient ! Elle souhaite à tout prix mettre la main sur Aurélie Doumergue, la jeune femme qui a attaqué le commissariat et l'hôpital l'an dernier. Depuis qu'elle sait que David Doumergue, le frère de cette dernière est à Sète, Aurore en fait une affaire personnelle. Ce dernier vient de se faire hospitaliser, car il est atteint d'une maladie chronique, et Aurore compte bien s'en servir pour faire tomber sa sœur.

Aurore (Julie Debazac) et Sara (Camille Genau) - Demain nous appartient ©TF1 Production

Ainsi, il est venu prévenir sa sœur, qui est plus connue sous le nom de Roxane (Raphaële Volkof). En effet, la serveuse du Spoon se cache sous cette nouvelle identité, pour passer incognito. La jeune femme est en couple avec Sara (Camille Genau) qui travaille au commissariat au côté d'Aurore. Elle peut donc lui donner de précieuses informations pour ne pas se faire arrêter. De plus, elles peuvent compter sur le soutien de Karim (Samy Gharbi), le policier et lui aussi dans la confidence.

Aurore ne lâche pas l'affaire

La commissaire est prête à tout pour arrêter la délinquante. Elle a même demandé à l'hôpital de Sète de garder plus longtemps David Doumergue, afin d'arrêter sa sœur lors d'une visite. Roxane a tout de suite été mise au courant par Sara. La jeune femme a donc coupé tout contacte avec son frère pour le moment. Cependant, la commissaire visionne une vidéo de caméra de surveillance est remarque qu'Aurélie Doumergue porte une bague avec deux cœurs.

Roxane (Raphaële Volkof) - Demain nous appartient ©TF1 Production

Plus tard, elle va boire un café au Spoon et voit que la serveuse, Roxane, porte exactement le même modèle. Ça ne fait plus de doute, la jeune femme qu'elle traque depuis plus d'un an, était en fait sous son nez depuis le début. Elle comprend pourquoi elle n'arrive pas à mettre la main sur elle depuis tout ce temps, tout simplement car Sara la couvre.

Le dilemme est de taille pour la commissaire

La flic s'est donc été trahi par son amie et collègue de travail. Sara a falsifié certaines preuves et a tenu au courant Roxane de chaque évolution de l'enquête. Cette dernière avait toujours un coup d'avance sur la police grâce à son aide. Aurore fait part de sa trouvaille à Karim et remarque que sa réaction est inhabituelle. Elle questionne donc son collègue qui finit par tout lui avouer.

Aurore est confrontée à un terrible dilemme. Va t-elle arrêter Sara et Roxane ? Elle est désormais partagée entre son amitié et son besoin de justice envers les délits qu'elle a commis. Les prochains épisodes de la série quotidienne s'annoncent donc riches en rebondissements. Comment Sara va-t-elle se sortir de cette affaire dans laquelle elle est mêlée ? Aurore acceptera t-elle de fermer les yeux sur cette enquête ?

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19 h 10.