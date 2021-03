Demain nous appartient : Aurore est prête à tout pour coincer Lucie

Lucie est de retour à Sète dans "Demain nous appartient" aux côtés de Marc Véry. Aurore, la capitaine de police, est persuadée que Lucie cache le tueur. Elle va se pencher activement sur son dossier et réunir plusieurs éléments à charge dans le but de la coincer... Attention, cet article contient des spoilers !

Demain nous appartient : la capitaine Aurore se pose des questions

Marc Véry (Guillaume Faure) l'ancien tueur en série, est de retour à Sète dans Demain nous appartient, pour se recueillir sur la tombe de sa défunte sœur. Il n'est pas revenu seul, puisque Lucie (Lorie Pester), sa femme, l'a accompagné. Grièvement malade depuis quelques jours, il ne peut prendre le bateau dans cet état, pour quitter Sète. Un signalement a été lancé et Marc est désormais activement recherché par la police. Lucie, très inquiète, le cache dans son appartement.

La police de Sète s'active pour retrouver Marc Véry, cette enquête est devenue leur priorité. Aurore (Julie Debazac) la capitaine, a des doutes sur Lucie. Elle est au courant de son ancienne relation amoureuse avec le tueur en série. Selon elle, c'est en couple que Lucie et Marc sont revenus à Sète. Les accusations d'Aurore ne plaisent pas à tout le monde. George (Mayel Elhajaoui) et Karim (Samy Gharbi), policiers et amis de Lucie, sont persuadés de l'innocence de leur ancienne collègue.

Aurore enquête désormais sur Lucie

Demain nous appartient © TF1 Production

La capitaine de police passe à la vitesse supérieure, et se rend chez Lucie un soir, afin de la surprendre avec Marc, mais la jeune femme est seule. Depuis, Aurore s'est mis en tête que Lucie leur cache quelque chose. Elle se rend au cimetière où est enterrée la sœur de Véry, pour savoir si quelqu'un est venu fleurir cette tombe. L'employé du cimetière évoque un homme avec une femme blonde. Pour Aurore, il n'y a plus de doute, c'est Marc Véry accompagné de Lucie.

Dès lors, Karim l'ami de Lucie décide de se retirer de l'enquête. Il ne souhaite pas remettre en question l'intégrité de son amie qu'il considère comme sa sœur. George, quant à lui, commence à douter de plus en plus. Aurore va donc diriger toutes ses recherches sur Lucie. Elle va finir par découvrir un élément à charge contre la jeune femme.

Lucie va devoir se justifier !

En effet, Aurore fait une découverte qui pourrait bien faire plonger Lucie. Elle a réussi à se procurer le billet d'avion de cette dernière. Lucie a menti à tout le monde, elle ne revenait pas de son trip à Bali, mais bien de Rio, la même ville que Véry. George est sous le choc, il ne comprend pas pourquoi son amie lui cache des choses.

Demain nous appartient © TF1 Production

Avec l'accord du procureur, la police a le droit d'aller perquisitionner chez Lucie. Celle-ci est retrouvée en train de faire le ménage, pour effacer toute trace du passage de Marc. Aurore et Martin vont passer au peigne fin l'appartement de Lucie. Elle va devoir se rendre au commissariat pour s'expliquer et justifier son billet d'avion en partance de Rio. Lucie va devoir faire preuve d'imagination pour expliquer son déplacement et convaincre la police que son arrivée à Sète n'a rien à voir avec celle de Véry.

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19 h 10.