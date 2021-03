Demain nous appartient : ce détail qui éveille les soupçons de George

George commence à avoir de sérieux doutes sur Lucie dans "Demain nous appartient". La jeune femme interprétée par Lorie Pester, est amoureuse de Marc Véry, un ancien tueur en série et elle le cache chez elle. Qu'arrivera-t-il si George, son meilleur ami et policier, découvre qu'elle est complice ? Attention spoilers !

Demain nous appartient : Marc Véry est déclaré mort !

Dans Demain nous appartient, la capitaine Jacob (Julie Debazac), prend très à cœur l'enquête sur Marc Véry (Guillaume Faure), l'ancien tueur en série de retour à Sète. Elle souhaite à tout prix l'intercepter. Persuadée que Lucie (Lorie Pester) est toujours amoureuse de lui, la capitaine s'acharne et fait une perquisition chez elle. Cependant, tout a été nettoyé, il n'y a pas une trace du passage de Véry chez elle.

Lucie cache effectivement Marc. Ce dernier est mal en point, il souffre d'une lithiase biliaire qui s'aggrave de jour en jour et lui cause d'affreux maux de ventre. Une chose est sûre, il doit à tout prix se faire opérer le plus vite possible. Victoire (Solène Hebert) est dans la confidence, malheureusement elle est infirmière et pas chirurgienne. La jeune femme doit donc convaincre un de ses confrères médecins. Étant activement recherché par la police, Marc joue sa dernière carte : il se fait passer pour mort. Ainsi, la police stop l'enquête et il pourra en profiter pour se faire soigner.

Demain nous appartient ©TF1 Production

L'enquête est officiellement close

Le couple s'est arrangé pour soudoyer un officier de police brésilien. Marc est déclaré mort, avec preuve à l'appui, photos et test ADN. La police de Sète est immédiatement mise au courant et l'enquête prend fin. Capitaine Jacob est très étonnée, tout le monde pensait que Marc Véry était encore en France. George (Mayel Elhajaoui), policier dans la brigade, informe Lucie. Il sait que la jeune femme a eu une histoire avec le tueur dans le passé.

En ce moment, Lucie dort chez George et Victoire, le temps que l'affaire se tasse. Lorsqu'elle apprend la nouvelle, Lucie feint d'être étonnée, cependant, elle est intimement soulagée. Désormais, il est temps d'agir et de profiter de ce temps de répit pour faire opérer Marc. Pour autant, George semble avoir des doutes sur son amie.

Demain nous appartient ©TF1 Production

George découvre un indice de taille !

Alors que la nouvelle sur la mort de Véry, se propage dans toute la ville de Sète, George n'est pas convaincu. Il découvre, grâce à sa mère, un mot dans la poche du manteau de Lucie. On peut lire "Je t'aime Lucie, pour toujours". George est très interpelé, car Lucie ne fréquente personne en ce moment. Il décide donc de comparer cette écriture à celle de Marc Véry et : bingo ! C'est bien lui qui a écrit ce mot.

Depuis quelques temps il trouve le comportement de Lucie suspect. En effet, elle découche la nuit et revient au petit matin en sentant un parfum d'homme. Pour George il n'y a plus de doute, Marc Véry n'est pas mort et Lucie n'a pas coupé les ponts avec lui. Malgré les mises en garde de Victoire, le policier veut en avoir le cœur net. Il va décider de suivre Lucie, et ce qu'il va découvrir risque bien de tout faire basculer...

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19 h 10.