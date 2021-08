Demain nous appartient : ce qui vous attend dans l'épisode 1000

Ça y est, les otages vont enfin être libérés ! Eh oui, cette toute nouvelle intrigue autour de la prise d'otage, prévue exclusivement pour le 1000ème épisode de "Demain nous appartient", touche à sa fin. Les scénaristes ont décidé de marquer le coup et de conclure cet épisode en beauté. (Attention SPOILERS)

Demain nous appartient : que se passe-t-il à La Paillotte ?

Dans ce 1000ème épisode de Demain nous appartient, Manon vient prendre des nouvelles de Timothée qu'elle n'avait pas vu depuis la sortie en bateau. Le jeune homme ne garde pas un bon souvenir de cette escapade en mer. En effet, la rencontre avec le jeune Nathan ne s'est pas vraiment bien passée. Manon et Timothée décident d'aller manger à La Paillotte, et même si les clubs sandwichs ne sont pas au goût du jeune homme, le repas se passe bien. Mais Nathan ressurgit. Plus tard, Timothée remarque que sa tablette a disparu. Hadrien accuse directement Nathan, le pickpocket.

Mathilde, quant à elle, ne s'investit pas du tout dans le déménagement et préfère retrouver Clément sur la plage, à côté de La Paillotte. Le rendez-vous se passe à merveille, il lui offre un chapeau et la jeune fille lui fait un massage. Après cela, Mathilde est sous le charme et Lizzie, qui a assisté à la scène, vient aux nouvelles. Mathilde ne sait pas encore que Clément est en couple avec Garance, qui travaille à l'hôpital...

Les otages sont libérés !

Tout le monde pense que Charlie a des sentiments pour Anthony, ce qui expliquerait le fait que la jeune femme ait rendu l'arme à leur ravisseur. Anthony et Ophélie ont récupéré les 2 millions d'euros. Désormais, ils mettent en place leur plan pour sortir. Les otages sortent tous ensemble du Spoon vêtus d'un uniforme. Ainsi, les preneurs d’otages ne peuvent pas être différenciés. Des fumigènes sont lancés au sol. Ils s'enfuient et Charlie les suit !

Ophélie chute pendant la course-poursuite et Karim arrive à l'attraper. De son côté, Anthony prend la fuite avec Charlie qui tient absolument à le suivre. Parallèlement à cela, les otages retrouvent leurs proches. Maxime se jette dans les bras de sa mère et Sylvain retrouve Christelle. Tristan en profite pour prendre des nouvelles d'Ulysse. Ensemble, ils apprennent que le jeune homme n'a pas survécu à ses blessures.

Demain nous appartient ©TF1 Production

Chloé et Alex s'aiment-ils encore ?

Chloé et Alex sont séparés depuis quelque temps déjà et chacun a refait sa vie de son côté. Cependant, il semblerait que cette prise d'otage les ait rapprochés. Ils ont passé une semaine enfermés ensemble dans le noir avec la peur au ventre de se faire tuer. L'ancien couple se retrouve dans un coin du port. Chloé culpabilise énormément de ne pas avoir trouvé un moyen de faire évacuer Ulysse.

Alex la rassure. Il dit avoir été bluffé par son sang-froid. Chloé ne pense pas qu'elle aurait tenu le coup sans sa présence. Ils réalisent à quel point cela leur fait du bien de passer du temps ensemble. Sur ces belles paroles, ils finissent par s'embrasser.

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.