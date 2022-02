Demain nous appartient : ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine (épisode 1111 à 1115)

On revient sur les événements marquants qui se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Demain nous appartient". Tromperies, disputes, amours, enquêtes, vous saurez tout de ce qu'il se passe à Sète. (Attention SPOILERS épisode 1115)

Demain nous appartient : Maxime est accusé de meurtre !

La famille Delcourt est au plus mal dans Demain nous appartient. En effet, rien ne va plus, Alex le père de famille, a été victime d'un colis piégé. Quelqu'un a donc tenté de le tuer, ce qui lui a valu un séjour à l'hôpital. De plus, la baie vitrée de leur maison a été entièrement taguée. Evidemment, tous les soupçons portent sur Andréa, l'ancien assistant maternel. Maxime, qui est de nature si calme et pacifique, menace à nouveau le jeune homme et s'en prend à lui.

Le soir même, Flore, qui est également mêlée à cette histoire, se fait agresser. Elle accuse Andréa, mais ce dernier prend la fuite et décide de partir loin.

Demain nous appartient ©TF1

Les ennuis ne s'arrêtent pas là pour les Delcourt. Dans l'épisode 1113 on peut voir qu'une personne s'infiltre chez eux, et glisse du poison dans leurs capsules de café. Chloé est immédiatement malade et hospitalisée. Entre temps, Flore a décidé de quitter la ville et d'aller vivre à Malaga. À notre grande surprise, le corps d'Andréa a été retrouvé sur la plage. Le jeune homme est mort et a laissé une lettre. L'enquête ne s'arrête pas là, et il s'avère qu'il ne s'agit pas d'un suicide mais bien d'un meurtre. Maxime est alors la première personne suspectée, et est immédiatement interpellé par la police.

Les histoires d'amour à Sète

Les deux médecins, Benjamin et Samuel, sont de retour de leur mission humanitaire. Ils retrouvent donc leurs collègues et surtout Victoire. On le sait depuis un petit moment déjà, mais les deux hommes sont très amoureux de la belle blonde. Cependant, Benjamin a de l'avance puisqu'il était en couple avec elle avant son départ. Il tente tant bien que mal de recoller les morceaux. Pour cela, il a besoin des conseils de Samuel, qui connaît très bien Victoire... Et tout fonctionne à merveille puisque Benjamin arrive à l'inviter au restaurant.

Toujours du côté de l'hôpital, Noor, la jeune élève infirmière en stage, tombe sous le charme de son supérieur, Cédric. Bien qu'elle se face draguer par son fils qui est hospitalisé, la jeune femme préfère le père. Ils échangent un baiser, mais Cédric est marié et très mal à l'aise. Le lendemain, il se braque et son comportement change. Noor est complètement déboussolée. Parallèlement, une autre histoire d'amour voit le jour à Sète.

Demain nous appartient ©TF1

Il s'agit de Damien et Audrey. Leur premier échange se passe au Spoon, et s'en suit un premier rencard concluant puisqu'ils finissent par s'embrasser. Déjà très proches, ils se retrouvent chez elle et ce dernier lui fait un strip-tease. Mais c'était sans compter l'arrivée de son fils...

Damien ne savait pas qu'elle avait des enfants et, humilié, il préfère couper les ponts. Heureusement, tout s'arrange car Audrey présente ses excuses et ils finissent par se retrouver au commissariat, où travaille Damien. Les deux tourtereaux vivent alors leur amour à l'abri des regards...

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.