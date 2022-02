Demain nous appartient : ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine (épisode 1116 à 1120)

On revient sur les événements marquants qui se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Demain nous appartient". Tromperies, disputes, amours, enquêtes, vous saurez tout de ce qu'il se passe à Sète. (Attention SPOILERS épisode 1120)

Demain nous appartient : Alex entre la vie et la mort !

Les ennuis continuent pour les Delcourt dans Demain nous appartient ! Un réel effet boule de neige s'abat sur la famille, les jours passent et les drames s'accumulent. En effet, en début de semaine, Maxime et Judith ont été victimes d'un accident de la route. Sans surprise, c'est encore Flore qui s'en est pris à eux en sectionnant les freins du véhicule. Plus de mal que de peur, car ils s'en sont sortis indemnes. Cette dernière est évidemment activement recherchée par la police. Mais rien ne l'arrête, puisque dans l'épisode de mercredi, on la retrouve de nuit, une arme à la main. Flore surprend Alex au Mas, elle le menace et après une longue discussion, elle lui tire une balle dans la tête.

Demain nous appartient ©TF1 Production

Par la suite, Alex est immédiatement conduit à l'hôpital dans un état grave. Il a pris une balle sur le haut du crâne et va devoir subir une opération à haut risque. C'est Renaud qui va se charger de l'opération. Parallèlement à cela, Maxime qui patiente désespérément dans les couloirs de l'hôpital, décide de prendre l'air. C'est à ce moment-là, qu'il se fait attraper par Flore qui le menace et l'embarque dans sa voiture. Forcé, il la suit dans sa cavale. Au bout de plusieurs heures et une fois la nuit tombée, Maxime décide de réagir et tente de désarmer Flore. Dans cette lutte acharnée, un coup de feu retentit.

Cédric succombe enfin à Noor

Noor est très attirée par son maître de stage, Cédric. La semaine passée, la jeune femme a volé un baiser à son supérieur et la réaction de ce dernier n'était vraiment pas positive. Du coup, la jeune femme est retournée dans les bras de son coloc', Gabriel, et a prétendue avoir une migraine afin de ne pas aller au travail. Son référent à évidemment très mal pris son attitude.

Demain nous appartient ©TF1 Production

Mais c'est avec surprise que nous avons pu constater un vrai retournement de situation. En effet, en fin de journée Cédric retrouve Noor dans sa voiture pour lui annoncer qu'elle est transférée dans un autre établissement. Puis, il l'embrasse tendrement sur la bouche ! Filament, l'infirmier décide de succomber à la tentation. Leur histoire d'amour va alors commencer pour de bon, puisqu'ils vont se fréquenter à l'hôpital, à l'abri des regards. Cependant, Lilian, le fils de Cédric a également des sentiments pour la jeune femme et il souhaite organiser un rendez-vous le jour de la Saint Valentin. Comment va réagir Noor ?

Audrey et Damien vont-ils assumer leur relation ?

Pour ce qui est d'Audrey et Damien, il semblerait qu'ils soient vraiment attirés l'un envers l'autre. Mais Vanessa la cuisinière, vient très vite gâcher l'ambiance, comme à son habitude. Elle s'est mise en tête de trouver une petite copine à Damien et souhaite lui présenter une de ses amies. Evidemment, Audrey ne bronche pas, car elle souhaite garder leur histoire secrète. C'est donc sous les yeux de cette dernière que va se passer le rencard. Audrey se montre très désagréable. Mais finalement, cet événement aura permis de mettre les choses au clair entre les deux tourtereaux qui finissent enfin par s'avouer leurs sentiments.

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.