Demain nous appartient : ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine (épisode 1131 à 1135)

On revient sur les événements marquants qui se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Demain nous appartient". Tromperies, disputes, amours, enquêtes, vous saurez tout de ce qu'il se passe à Sète. (Attention SPOILERS épisode 1135)

Demain nous appartient : Noor au plus mal

Noor entretient une liaison secrète avec son maître de stage, Cédric, dans Demain nous appartient. Celui-ci est pourtant marié et c'est d'ailleurs son fils Lilian qui a le béguin pour la jeune femme. Malheureusement, ce dernier a très vite compris que le cœur de Noor était déjà pris, ce qui lui a fait énormément de peine.

Depuis plusieurs jours, la jeune infirmière ainsi que son supérieur reçoivent des messages de menace sur leurs téléphones. Quelqu'un est au courant de leur relation. Il s'agit peut-être de Gabriel, le coloc' de Noor qui est également amoureux d'elle, ou bien de la femme de Cédric, ou encore Lilian ?

Demain nous appartient ©TF1 Production

Il faut dire que beaucoup de personnes gravitent autour de Noor. Et les messages de menace qu'elle reçoit inquiètent son entourage. Et ils ont raison de se faire du souci pour la jeune femme ! Le soir même, Noor se fait violemment renverser par une voiture et tombe inerte sur le sol. Elle est immédiatement conduite à l'hôpital et plongée dans le coma. A son réveil, la police l'interroge et une enquête est lancée. Gabriel fut le premier suspect, mais il est très vite relâché. Il semblerait que la relation secrète de Noor et Cédric soit bientôt révélée au grand jour.

Emma Garnier est hors de danger

La jeune lycéenne est restée toute une semaine chez son médecin, Benjamin, qui a pris soin d'elle afin de lui éviter de faire une fausse-couche. Par la suite, il a ramené Emma chez elle. Comme on pouvait s'en douter, ses parents ont menti à la police et déclaré que leur fille n'est pas rentrée. Benjamin est donc suspecté de l'avoir kidnappé et Victoire, sa petite copine, est hors d'elle. Cependant, le médecin n'en démord pas, il n'a rien fait à Emma.

Victoire va mener son enquête et se rendre compte que quelque chose cloche chez les parents de la jeune fille. En effet, ils sont en train de préparer leurs valises en vitesse pour partir. Elle avertit donc la police. Ils découvrent qu'Emma est séquestrée par ses propres parents. Cette dernière est immédiatement envoyée à l'hôpital et ira vivre chez ses grands-parents. Tout est bien qui finit bien. A part pour Victoire qui va devoir ramer quelque temps avant de retrouver les bras de son amoureux, Benjamin.

La rencontre avec les ados...

Damien est fou amoureux d'Audrey, la serveuse du Spoon. Ensemble, ils filent le parfait amour depuis plusieurs semaines déjà. Il est donc temps pour les deux tourtereaux d'officialiser leur couple. Pour ce faire, la mère de famille décide d'organiser un apéro dînatoire chez elle, avec ses enfants, afin que Damien puisse les rencontrer.

Demain nous appartient ©TF1 Production

Evidemment, tout ne se passe pas comme prévu. Jordan est comme à son habitude, exécrable. Il enchaîne les remarques déplacées. Jack et Lizzie ne sont pas très polis non plus. Damien préfère s'en aller, mais il ne lâche pas l'affaire pour autant. Il décide de suivre les conseils de sa collègue et d'amadouer les ados avec de bons burgers. Il retourne chez eux et organise un repas qui se passe beaucoup mieux, il semble sur la bonne voie...

