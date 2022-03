Demain nous appartient : ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine (épisode 1136 à 1140)

On revient sur les événements marquants qui se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Demain nous appartient". Tromperies, disputes, amours, enquêtes, vous saurez tout de ce qu'il se passe à Sète. (Attention SPOILERS épisode 1140)

Demain nous appartient : amour interdit

Cette semaine a été riche en rebondissements dans Demain nous appartient. Nous découvrons enfin qui est la compagne du beau professeur de français, Monsieur Lehaut. C'est avec étonnement que nous avons pu voir François rejoindre la jeune Charlie, une élève de BTS ! Ces deux-là semblent filer le parfait amour, à l'abri des regards. Personne ne s'y attendait, mais au fil des épisodes de cette semaine on se rend bien compte que leur histoire est sérieuse.

Malheureusement, Chloé, la directrice du lycée les a surpris. Evidemment, cette dernière s'est empressée de le convoquer afin de discuter de cela avec lui. Elle le met en garde sur ce genre de relation. Il faut dire qu'elle en sait quelque chose. Son fils Maxime était en effet sorti avec sa prof d'EPS, Clémentine... Cette histoire d'amour n'aura pas duré bien longtemps puisque Charlie décide de mettre fin à leur relation. Toujours aussi impulsive, la jeune femme ne supporte pas le fait que François remette en question leur amour pour si peu. Peut-être reviendra-t-elle sur sa décision la semaine prochaine ? (Il y a de fortes chances).

La vérité éclate !

L'enquête autour de l'accident de Noor continue dans Demain nous appartient. Le véhicule qui a renversé la jeune femme a été analysé et le rétroviseur a été changé récemment. La police interroge donc Lilian, qui est le premier suspect. En effet, le jeune homme était amoureux de Noor et a très mal vécu le fait que son père ait une relation secrète avec elle. Comme on pouvait s'y attendre, Lilian n'hésite pas à accuser son père. Il leur apprend que le soir du drame, ce dernier est rentré très tard. Sans surprise, les brigadiers décident donc d'interpeller Cédric. Il est arrêté devant sa femme et son fils. Le voile se lève enfin sur cet adultère ! Irène découvre tout, elle sort de ses gonds et lui flanque une gifle bien méritée devant tout le monde.

Dans l'épisode 1140 de ce vendredi, on apprend enfin qui est à l'origine de ce terrible accident ! Et la révélation est surprenante. Il s'avère que cette intrigue est mêlée à celle du vol d'argent dans la caisse du Spoon. En surveillant les caméras de surveillances du Spoon, Audrey se rend compte que son fils, Jordan, vole dans la caisse. On pouvait s'y attendre... mais nous n'étions absolument pas prêts pour le cliffhanger de cette semaine ! Il s'avère que Jordan est victime de chantage, par Clémence Jalibert, la seule témoin de l'accident. Elle menace de montrer à la police la vidéo où il fonce avec le véhicule sur Noor.

Des relations chaotiques...

A côté de ça, Alex retrouve petit à petit la mémoire. Disons plutôt qu'il y a une légère amélioration. L'ancien ostréiculteur a en effet eu un flash ! En retournant au Mas avec Noah, il a revécu une scène de son passé. Alex a visualisé le terrible incendie qu'il y avait eu sur sa propriété. D'après les médecins, cela s'appelle une réminiscence. En parallèle, à l'hôpital, Victoire fait ce qu'elle peut pour supporter Benjamin. Après quelques discussions, ils arrivent à trouver un terrain d'entente et seront de garde tous les deux ce week-end. Il faudra donc attendre lundi pour voir si les anciens amants se sont rabibochés...

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.