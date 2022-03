Demain nous appartient : ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine (épisode 1141 à 1145)

On revient sur les événements marquants qui se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Demain nous appartient". Tromperies, disputes, amours, enquêtes, vous saurez tout de ce qu'il se passe à Sète. (Attention SPOILERS épisode vendredi, 1145)

Il est grand temps que cette intrigue autour de l'accident de Noor prenne fin dans Demain nous appartient. Après moult recherches pour savoir qui a bien pu renverser la jeune femme, on apprend que c'est Jordan le coupable. C'est également lui qui est à l'origine du vol dans la caisse du Spoon. Il faut dire que le jeune homme est sans arrêt confronté à la police. Cette fois-ci, sa mère Audrey a décidé de le couvrir, car Jordan risque gros. Très vite, celui-ci découvre qu'elle est arrêtée par la police, en s'étant dénoncée à sa place. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il décide d'assumer ses responsabilités.

Jordan avoue tout et après des jours à piétiner, l'enquête peut enfin avancer ! Par la même occasion, il annonce aux flics que la témoin le fait chanter depuis le début. Finalement, la chute de cette intrigue nous laisse sur notre faim. Noor a simplement été renversées accidentellement par Jordan qui l'espionnait. Il voulait à tout prix savoir si la jeune femme avait une relation avec le père de sa petite copine. Résultat : il a failli tuer Noor, et risque de passer quelques temps en prison...

Noor est de nouveau agressée

Noor est toujours hospitalisée. La jeune femme doit supporter les états d'âmes de toutes les personnes qui lui rendent visite. Quand ce n'est pas la police, c'est Cédric, Lilian, ou encore Irène, qui viennent lui tenir la jambe. Evidemment, l'histoire d'infidélité est au cœur de toutes les conversations. Sans surprise, Lilian est donc venu la menacer, puis comme si cela ne suffisait pas, Irène en a rajouté une couche. Cette dernière lui ordonne de ne plus fréquenter Cédric.

Rien ne va plus pour Noor, le soir venu, la jeune femme se fait agresser dans sa chambre. Dans son dos et dans le noir, quelqu'un a tenté de l'étrangler. Rebelote, la police se relance dans une enquête pour savoir qui est son agresseur. Le choix est maigre évidemment, il s'agit soit d'Irène, soit de Lilian. Heureusement, le suspens ne dure pas et c'est à la fin de l'épisode de vendredi qu'on découvre que l'alliance d'Irène a été trouvée dans les gants qui ont été portés pour étrangler Noor.

Roxane et Sara

Ça y est, Roxanne et Sara sont enfin décidés à avoir un enfant ! Après de longues discussions, les deux femmes ont choisi que Roxane porterait le bébé. Evidemment, elles se sont renseignées sur les différentes procédures de PMA. Pour cela, Roxane a dû faire quelques examens. C'est à ce moment-là qu'elle a su qu'elle avait les trompes de Fallope bouchées. La jeune femme doit donc se faire opérer si elle compte tomber enceinte.

Cette mauvaise nouvelle les a complètement démoralisées. Une grande remise en question s'est donc imposée à Roxane. Puis, après avoir discuté avec sa collègue Aurore, qui l'a énormément rassurée, elle prend une décision. Roxane portera le bébé coûte que coûte, quitte à se faire opérer. Elle annonce donc cette belle nouvelle à sa compagne. L'intervention est prévue pour jeudi prochain ! On croise donc les doigts pour que tout se passe bien.

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.