Demain nous appartient : ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine (épisode 1146 à 1150)

On revient sur les événements marquants qui se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Demain nous appartient". Tromperies, disputes, amours, enquêtes, vous saurez tout de ce qu'il se passe à Sète. (Attention SPOILERS épisode vendredi, 1150)

Demain nous appartient : la mystérieuse journaliste

Cette semaine, l'intrigue principale de Demain nous appartient s'est focalisée sur Léa Courcelles, la mystérieuse journaliste. Une vieille histoire ressort de derrière les fagots. Il s'agit du terrible incendie qui avait eu lieu au lycée Agnès Varda. Si aucun fan ne se souvient de cet accident, c'est normal, il s'agit d'un événement passé qui n'a jamais été montré à l'écran. Cependant, il semblerait que plusieurs personnages soient impliqués, notamment Noor, Charlie, Bart, Gabriel et Garance.

Cette fameuse Léa mène donc son enquête à ce sujet, et cela inquiète tout ce petit monde. Il faut dire qu'elle n'y va pas de main morte. La jeune femme est omniprésente, elle les suit et les espionne dans chacun de leurs déplacements. Mais très vite, tout cela prend fin. En effet, Léa est retrouvée morte. Elle n'aura donc pas fait long feu dans le feuilleton. Cependant, son décès va causer des ennuis à la bande d'amis. Charlie se persuade que Bart est à l'origine de ce meurtre. Ni une ni deux, cette grande habituée du commissariat va tout balancer à la police et bien évidemment, accuser Bart...

Étienne cherche un travail !

On a pu suivre attentivement les cours de soutien laborieux de Mona. Cette dernière à la chance d'avoir Étienne, le père de Dorian, comme professeur particulier ! Il est investi et se montre très patient avec elle. Mona lui donne du fil à retordre, pas sûr qu'elle arrive à obtenir son bac cette année... Malgré cela, Étienne ne se décourage pas et les cours de soutien lui permettent d'avoir une petite rentrée d'argent, bien que ce ne soit pas suffisant.

Il va donc toquer à la porte de Chloé, la directrice du Lycée. Désormais, Irène ne peut plus exercer son rôle de CPE, ce qui signifie que la place est libre. Étienne va donc proposer sa candidature, lui qui, apparemment, a déjà été CPE. Chloé doit d’abord en parler au rectorat et attendre une réponse.

Que se passe-t-il à Sète ?

Sara et Roxane poursuivent leurs démarches de PMA. Pour ce faire, Roxane, qui portera l'enfant, doit subir une opération. Toujours positive, la jeune femme aborde cela avec sérénité et tout se passe comme prévu. Mais tout n'est pas parfait, les deux femmes doivent supporter Béatrice, la mère de Sara, qui devient de plus en plus envahissante ! Heureusement, sa présence nous offre des scènes légères et cocasses. La maman poule va vite comprendre qu'elle est de trop.

A côté de cela, on peut toujours suivre l'histoire d'amour tumultueuse de Samuel et Victoire. Ces deux-là tentent tant bien que mal de se résister. Samuel souhaite à tout prix être abstinent, lui qui d'habitude est un coureur de jupons. Tous leurs collègues à l'hôpital font des paris, certains sont persuadés que le docteur Chardeau ne tiendra pas le coup (et ils ne croient pas si bien dire).

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.