Demain nous appartient : Chloé va vivre un véritable enfer !

La vie de Chloé va bientôt basculer dans "Demain nous appartient". Elle va devoir redoubler de vigilance et se méfier de... Andréa. Il semblerait bien que ce dernier ait une idée derrière la tête. (ATTENTION Spoilers)

Demain nous appartient : un bonheur de courte durée

Chloé (Ingrid Chauvin) a tout pour être heureuse en ce moment dans Demain nous appartient. En effet, la mère de famille vient tout juste de retomber dans les bras de son ex-mari, Alex (Alexandre Brasseur). Comme deux ados, ils reprennent plaisir a se retrouver et passer du temps ensemble. Il est même question qu'Alex revienne vivre dans la maison familiale.

Malheureusement, ce bonheur va être de courte durée... Les téléspectateurs découvriront en effet dès la semaine prochaine une toute nouvelle intrigue autour de la famille Delcourt. Une chose est sûre, la vie de Chloé va basculer et virer au cauchemar... Qui est responsable de tout ça ? Andréa (Aurélien Foubert). Pour le moment, il s'occupe de la petite Céleste et exécute parfaitement toutes les tâches dont il est responsable, mais très vite, il va devenir omniprésent

Andréa - Demain nous appartient @TF1 Production

Que cache Andréa ?

Depuis quelque temps déjà, Andréa se montre très présent chez Chloé. Il est là pour assurer la garde de la petite Céleste et également s'occuper du rangement. Toujours très aimable, il demande à en faire plus et s'investit dans la cuisine et le ménage. Cependant, il se montre particulièrement intrusif. Le jeune homme a surpris Chloé et Alex au lit.

Dans les épisodes à venir il ne sera plus question de hasard ou de maladresse, et son comportement va devenir de plus en plus étrange. Dans un extrait spoiler diffusé sur My TF1 Andréa va de nouveau faire irruption dans la chambre de Chloé, alors qu'elle est en train de se déshabiller. La situation devient très problématique. Andréa a toujours une bonne excuse, mais il y a des limites à ne pas dépasser.

Un comportement inquiétant

La mère de famille est déstabilisée face à son comportement, elle lui explique :

Il y a des limites à ne pas dépasser quand même. Ce n’est pas la première fois que je vous le dis. Là, ça devient vraiment problématique !

Dans le synopsis officiel présenté par TF1, il est écrit que le jeune homme va commencer à "agir bizarrement" et le comportement d’Andréa va devenir "de plus en plus inquiétant". Et comme si cela ne suffisait pas Chloé va devoir faire face à "une réaction violente de la part d’Andréa", ce qui risque de la faire complètement craquer. Elle va donc devoir gérer cet homme au comportement très particulier. Il semblerait même que ce dernier aura affaire à la police au mois de février !

Affaire à suivre donc...Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.