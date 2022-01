Demain nous appartient : découvrez la terrible vengeance de Flore envers Chloé et Alex

Alors que Chloé est très remontée contre Andréa dans "Demain nous appartient", Flore s'en mêle et elle ne va pas arranger les choses. En effet, cette dernière voit rouge et compte bien se venger d'Alex et Chloé. (Attention SPOILERS)

Demain nous appartient : Céleste est au cœur de l'intrigue

Chloé (Ingrid Chauvin) n'est pas au bout de ses peines dans Demain nous appartient. En effet, la maman de Céleste a du souci à se faire. Elle doit réussir à canaliser Andréa, son assistant maternel qu'elle vient tout juste de mettre à la porte. Depuis quelque temps, le jeune homme se montrait de plus en plus étrange et intrusif. Récemment, il a commis une faute grave en amenant la petite Céleste à l'hôpital, sans prévenir ses parents.

Désormais, le jeune homme s'est fait virer, mais il ne compte pas en rester là. Andréa s'empresse de se rendre dans un cabinet d'avocat, afin de porter plainte pour licenciement abusif. Chloé et Alex (Alexandre Brasseur), les parents de la petite, doivent donc gérer le jeune homme, ainsi que les problèmes de santé de Céleste. Cette dernière se retrouve de nouveau à l'hôpital, elle s'est cognée la tête en chutant. Les médecins sont inquiets, c'est la deuxième fois, en moins de deux jours, que le bébé est hospitalisé. De plus, les examens de la petite montrent qu'elle a des traces d'une ancienne fracture au bras.

Alex et Chloé sont accusés de maltraitance

Alex vient tout juste de quitter Flore (Anne Caillon) pour se remettre en couple avec son ex, Chloé. Cette situation est donc très dure à vivre pour la directrice de l'hôpital Saint-Clair, qui ne cesse de voir le nouveau couple déambuler dans les couloirs de son établissement. Elle est de plus en plus aigrie et manque clairement de compassion à leur égard. Très curieuse, elle va réclamer des informations à propos de la petite Céleste auprès du personnel hospitalier. Flore apprend donc que la petite a fait des chutes à répétion et une idée commence à germer...

Demain nous appartient ©TF1 Production

Flore contacte l'aide à l'enfance, et déclare la petite Céleste comme étant une enfant maltraitée. Une enquête est ouverte, dès le lendemain. Le couple Delcourt à la visite de l'ASE et doit répondre aux questions. Dans un premier temps, Chloé pense que c'est Andréa qui a fait ce signalement, mais très vite Alex comprend qu'il s'agit de Flore. À l'hôpital, les analyses de la petite Céleste sont mauvaises, ils ont trouvé des traces d'anxiolytiques lors de sa prise de sang. Les ennuis continuent, car le soir même la police fait une perquisition chez le couple. Ils récupèrent donc différents produits et trouvent notamment des boîtes d'anxiolytiques entamées. Les résultats tombent : une grosse quantité d'anxiolytiques est retrouvée dans les antibiotiques de la petite Céleste.

Affaire à suivre donc... Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.