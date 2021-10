Demain nous appartient : découvrez quel personnage va se suicider

Noa découvre enfin la vérité et va tout faire pour retrouver Judith dans "Demain nous appartient". Les policiers vont se lancer à la poursuite d'Yvan Josse, mais tout ne va pas se passer comme prévu ! Cette histoire est trop dure pour l'un des personnages qui ne va pas supporter le dénouement... (Attention SPOILERS)

Demain nous appartient : Noa va tout faire pour retrouver Judith

Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, Judith va très vite se rendre compte qu'Yvan Josse souhaite la tuer. En effet, elle n'est qu'un obstacle pour lui qui s'intéresse uniquement à Roxane. Il n'a aucune raison de la garder. Ni une, ni deux Yvan recharge son fusil et le pointe sur Judith. Heureusement, il est interrompu par Roxane qui se plaint de violents maux de ventre. De son côté, Sara retourne interroger Noa et lui demande si le prénom Assia lui dit quelque chose.

Le jeune homme ne comprend pas, mais plus tard, il retrouve une photo de son grand-père, jeune, avec une certaine Assia. Noa fait immédiatement le lien. En fin de journée, Yvan va chercher des médicaments pour Roxane, il s'apprête à repartir, mais il est interrompu par Noa. Après cet échange, le jeune homme profite d'une seconde d'inattention pour sauter à l'arrière du pick-up de son grand-père.

Demain nous appartient ©TF1 Production

Yvan Josse perd le contrôle

Yvan découvre son petit-fils à l'arrière de son véhicule, une dispute éclate et il pousse Noa qui tombe à terre, inconscient. Le jeune homme, complètement abandonné, cherche de l'aide. Il arrive finalement à retrouver la route du commissariat et informe immédiatement la police. De son côté, Roxane essaie de dissuader Yvan et tente de l'amadouer. Mais il sent bien que l'étau se resserre autour de lui et que tout est une question de temps.

La police barricade toute la zone et se place dans des endroits stratégiques. Yvan Josse tente de prendre la fuite et se dirige tout droit avec son véhicule vers le barrage de la brigade. Il est contraint de s'arrêter. Martin lui ordonne de couper le contact et de descendre du véhicule. Yvan hésite et sort son fusil, il le pointe vers son visage et tire... Les policiers sont sous le choc, personne ne s'attendait à ça. Comment vont-ils faire pour retrouver Roxane et Judith sans les infos d'Yvan ?

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.