Demain nous appartient : Emmanuel Moire va faire partie du casting

Le feuilleton quotidien de TF1 "Demain nous appartient", renouvelle son casting et fait le plein de nouveaux personnages ! Dès la rentrée, le célèbre chanteur Emmanuel Moire ("Le Roi Soleil") débarquera à Sète et intégrera l'équipe.

Demain nous appartient : le plein de nouveaux personnages

Après Anthony Colette, Patrick Guérineau, Catherine Jacob ou encore Francis Perrin, c'est au tour d'Emmanuel Moire, révélé en 2004 par la comédie musicale Le Roi Soleil, d'intégrer le casting de la série quotidienne Demain nous appartient. Effectivement, la production dynamise le programme avec l'arrivée de nouveaux personnages et renouvelle son casting. Le départ soudain de Linda Hardy, qui incarnait Clémentine Doucet, en est la preuve.

Les audiences n'ont pas toujours été grandioses, contrairement au programme spin-off Ici tout commence. Cependant, depuis peu, ce renouvellement de personnages semble pimenter de plus en plus les intrigues et plaît aux téléspectateurs fidèles de la série. Emmanuel Moire débarquera donc à la rentrée et en attendant, dans les semaines à venir, on pourra découvrir Xavier Deluc (Section de recherches) et Charlotte Gaccio (Sam). Ils feront leur première apparition et seront au centre de nouvelles familles.

Premiers pas de comédien

Emmanuel Moire ajoute une nouvelle corde à son arc. Déjà auteur, compositeur et interprète, l'artiste s'apprête à faire ses premiers pas en tant que comédien dans Demain nous appartient. Sa carrière est déjà très fructueuse puisqu'il a sorti cinq albums entre 2006 et 2019. Il n'est pas totalement étranger à la comédie, car ce dernier a incarné des personnages sur scène, notamment dans Cabaret et Le Roi Soleil. Il s'est également illustré dans l'émission Danse avec les stars.

L'artiste avait évoqué, il y a déjà quelque temps sur Instagram, son envie d'essayer de nouvelles choses, que ce soit en musique, cinéma ou télévision. De réelles envies, pour de nouveaux projets.

Emmanuel Moire ©Photo NR

De gros changements à venir

La télévision sera donc la première case de cochée sur la "to do list" d'Emmanuel Moire. La rentrée sera placée sous le signe du renouveau pour le feuilleton Demain nous appartient. En effet, le 1000ème épisode diffusé le 26 août prochain marquera le début de nombreux changements. Nous retrouverons donc le chanteur à Sète, au cœur de nouvelles intrigues, dans un rôle toujours tenu secret.

Pour le moment, les intrigues estivales se concentrent sur la famille des Daunier, qui ne va pas tarder à être chamboulée par un secret de famille lié aux parents, incarnés par Catherine Jacob et Francis Perrin. Parallèlement à cela, l'intrigue autour de Sacha (Renaud Roussel) devrait bientôt prendre fin et tout le monde va finir par découvrir son vrai visage !

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.