Demain nous appartient : fin de la cavale pour le couple de fugitifs Marc et Lucie

Marc Véry et Lucie sont de nouveau en cavale depuis leur évasion de l'hôpital dans "Demain nous appartient". Réfugié dans une vieille église, le couple a été découvert par Ben et Mathilde. Activement recherchés par la police, Lucie et Marc vont tenter le tout pour le tout ! Attention SPOILERS

Demain nous appartient : Lucie et Marc sur le point de quitter l'église

Dans Demain nous appartient, le couple de fugitifs a trouvé refuge dans une vieille église pas loin de Sète. Marc (Guillaume Faure) est désormais guéri. Ils attendent à l'abri que les choses se tassent pour pouvoir enfin entamer leur périple et rentrer au Brésil. Leur romance est au beau fixe puisque Marc vient de demander Lucie (Lorie Pester) en mariage dans ce cadre idyllique.

Néanmoins, une ombre au tableau se dessine, la police ne semblant pas avoir arrêté ses recherches. Le couple doit plier bagage au plus vite et prévoir un plan de repli. Lucie tente le tout pour le tout et se rend sur le port pour demander à Alex (Alexandre Brasseur) de lui prêter un bateau. Elle le menace avec une arme, mais il ne cède pas et finit même par témoigner au poste de police. Les recherches reprennent donc de plus belle.

Demain nous appartient © TF1 Production

Ben et Mathilde sont pris en otage

(ATTENTION SPOILERS)

Marc et Lucie se préparent donc à partir au plus vite. Mais malheureusement pour eux, les deux adolescents, Ben (Antoine Cohaut) et Mathilde (Maria Bernal) ont décidé de visiter cette église sans prévenir leurs parents. En arrivant sur les lieux, ils sont interceptés par le couple de fugitifs. Les enfants sont immobilisés et ligotés. Marc et Lucie ont désormais une charge supplémentaire sur le dos. Les jeunes vont être recherchés et les policiers finiront bien par mettre la main sur eux.

Plus le temps passe, plus les parents vont s'inquiéter. Lucie et Marc cherchent une solution pour fuir au plus vite, mais la pression est trop importante. Mathilde est finalement libérée. Ils lui demandent de se rendre à la police et de mentir en ce qui concerne le lieu de leur cachette. Elle va donc donner de fausses informations, en décrivant un autre lieu pour les induire en erreur.

Demain nous appartient © TF1 Production

La cavale se termine tragiquement pour le couple

Mais la jeune fille finit par craquer et dévoile le lieu où se cachent les fugitifs. La police se rend immédiatement sur place, et les hommes du RAID sont prêts à donner l'assaut. Cependant, ils doivent mettre Ben en sécurité avant de tenter quoi que ce soit. Lucie et Marc ont conscience que le garçon leur permettra de gagner du temps. Ils en profitent donc pour réfléchir à une solution.

Victoire (Solène Hebert) est envoyée pour négocier avec eux et s'assurer que l'adolescent va bien. Le couple est résigné et ils ne se rendront pas ! Le jeune homme a une idée, car il connaît un ancien passage souterrain. Marc et Lucie finissent par le trouver et quittent ai,si les lieux. Ben retrouve alors ses parents et la police se lance à la poursuite des deux amants. Ils finissent par les retrouver, plus unis que jamais et sûrs d'eux. Leur décision est prise, c'est ensemble, la main dans la main, qu'ils achèveront leur cavale, peu importe l'issue...

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19 h 10.