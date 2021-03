Demain nous appartient : Gabriel ne supporte plus Jules et se rebelle

Gabriel est perturbé depuis qu'il a fait l'amour avec Charlie dans "Demain nous appartient". Elle est en couple avec Jules et le jeune homme ne supporte plus de les voir ensemble. De plus en plus jaloux, il en devient même agressif... (Attention SPOILERS)

Demain nous appartient : le couple Charlie et Jules

Charlie (Clémence Lassalas) est une jeune lycéenne en couple avec Jules (Xavier Widhoff) dans Demain nous appartient. La jeune fille, plutôt stressée, se mettait la pression, car elle n'avait pas encore fait l'amour. Ce sujet la mettait assez mal à l'aise et elle avait envie de prendre son temps avec son copain, avant de passer à l'acte. Jules, quant à lui, pressé de passer un moment tendre avec Charlie, a pris son mal en patience. De temps en temps, il faisait tout de même des remarques à Charlie à ce sujet. Il essayait tant bien que mal de la rassurer et de la convaincre de passer à l'acte. Assez maladroit, le jeune homme est devenu insistant et des tensions se sont créées.

Demain nous appartient © TF1 Production

Charlie se rapproche de Gabriel

La jeune fille trouve donc du réconfort auprès de Gabriel (Martin Mille), en tout bien tout honneur. Le lendemain Jules propose à Charlie de passer la soirée avec lui mais elle refuse son invitation, tout en le rassurant sur ses sentiments. En rentrant chez elle, le soir, elle croise Gabriel qui lui propose de réviser ensemble, ce qu'elle accepte. Mais les révisions prennent une autre tournure quand Gabriel embrasse Charlie.

Troublée, la jeune fille succombe et ils finissent par faire l'amour. C'est la première fois pour Charlie. Après les ébats, elle s'en veut et regrette. Gabriel, heureux, semble avoir de réels sentiments pour elle, mais Charlie lui demande de ne rien dire à personne. Depuis, le jeune homme est frustré et cultive sa haine pour Jules. Lors d'un cours de sport, Gabriel le bouscule et le provoque.

Gabriel est de plus en plus agressif

(ATTENTION SPOILERS)

Amer, Gabriel enchaîne les violences. Dans le couloir, il tape violemment dans le sac de son rival et ils sont à deux doigts de se battre. Charlie les sépare et il est immédiatement envoyé chez la proviseure (Juliette Tresanini). Gabriel finit donc par confier ses problèmes. Il est persuadé que la jeune fille a des sentiments pour lui, mais qu'elle n'ose pas se l'avouer. Charlie se sent dépassée par la situation et en parle avec Christelle (Ariane Séguillon). Cette dernière lui conseille de tout avouer à Jules, afin que la vérité éclate enfin.

Effectivement, il ne faut pas que Jules l'apprenne de la bouche de Gabriel car la situation serait pire. Charlie refuse, elle a bien trop peur de sa réaction. Les tensions entre les deux garçons ne sont pas sur le point de s'arrêter, puisque lors d'un cours de maths Gabriel va sortir de ses gonds. Le professeur l'interroge mais le jeune homme n'a pas la bonne réponse, Jules s'empresse donc d'y répondre. La rivalité entre eux deux est telle que Gabriel décide de quitter le cours.

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19 h 10.