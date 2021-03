Demain nous appartient : Georges met un terme à sa relation avec Victoire

Dans "Demain nous appartient", les deux amies Lucie et Victoire continuent de se serrer les coudes pour cacher Marc Véry. À côté de ça, Georges ne lâche pas l'affaire, il est prêt à tout pour coffrer l'ancien tueur en série. Victoire va devoir passer aux aveux et George n'est pas près d'accepter cette trahison.

Demain nous appartient : Georges est bouleversé

Georges (Mayel Elhajaoui), policier et compagnon de Victoire (Solène Hebert), ne sait plus qui croire dans Demain nous appartient. En effet, depuis quelque temps, il avait des doutes sur sa meilleure amie Lucie (Lorie Pester), qu'il soupçonnait de cacher Marc Véry (Guillaume Faure). Très vite, il a percé son secret en la découvrant au bras du tueur en série. La trahison est de taille, les deux amis de longue date se déchirent.

Lucie est prête à tout pour sauver son compagnon et elle n'hésite pas à agresser Georges. La jeune femme le bouscule, le désarme et s'enfuit. Depuis, l'enquête est relancée et la capitaine Jacob (Julie Debazac) s'empresse de convoquer Victoire, la meilleure amie de Lucie. Georges se retrouve donc dans une situation délicate : il s'est fait berner par son amie et sa compagne est également mêlée à l'enquête.

Demain nous appartient © TF1 Production

Victoire est en très mauvaise position

Victoire est complètement prise en étau entre sa meilleure amie et son compagnon. Malheureusement, pour protéger Lucie, elle est obligée de mentir droit dans les yeux de Georges qui fait partie de la brigade de police de Sète. Jusque-là, la jeune femme avait réussi à garder cela pour elle. Cependant, depuis que Lucie a été repérée en ville avec le tueur, tout à pris un autre tournant.

Victoire est auditionnée par la police. La jeune médecin continue de mentir et de couvrir son amie, et cela, même devant son compagnon. Tout le monde est persuadé de son innocence sauf sa belle-mère, Mona (Catherine Benguigui). Le doute va donc commencer à envahir Georges qui finit par croire les soupçons de sa mère.

Confrontation entre Victoire et Georges !

Partagée entre amour et amitié, Victoire ne supporte plus la situation. Elle annonce donc à Lucie qu'elle ne souhaite plus l'aider. Les deux femmes se disputent. Elles font chacune face à de très gros problèmes. Cependant, Georges ne lâche pas l'affaire, une fois le soir venu, il confronte Victoire et la met face à ses vérités.

La jeune femme est complètement démunie et passe aux aveux. Georges n'en revient pas, il se sent trahi, manipulé et blessé par sa compagne. Le couple emblématique de Demain nous appartient touche à sa fin. Victoire n'a pas de mot pour se défendre, elle a choisi de protéger Lucie. Ainsi, Georges prend une décision radicale : "On n'a plus rien à faire ensemble ! ".

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19 h 10.