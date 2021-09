Demain nous appartient : Hadrien va être bouleversé par un secret de famille

Voir aussi

Willie Garson, inoubliable Stanford Blatch de Sex and the City, est mort

Les fans de la série HBO "Sex and the City" sont en deuil. Willie Garson, l'interprète de Stanford Blatch, est décédé à l'âge de 57 ans. Il venait de participer au tournage du revival de la série "And Just Like That...". Les membres de l'équipe lui ont rendu hommage.