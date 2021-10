Demain nous appartient : Judith se fait enlever

Sara est toujours à la recherche de Roxane qui a été kidnappée récemment dans "Demain nous appartient". Noa est suspecté et Judith prend sa défense, mais les choses ne vont pas se passer comme prévu... (Attention SPOILERS)

Demain nous appartient : Noa est suspecté

Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient la police recherche désespérément Roxane, qui est toujours entre les mains de son agresseur. Sara ne supporte vraiment plus cette situation, elle est prête à tout pour retrouver sa compagne. Pour cela, elle fait confiance aux visions de Victoire, qui a vu juste depuis le début. La jeune femme a récemment rencontré Noa, le petit copain de Judith. Elle a eu une très mauvaise impression. Victoire est persuadée que le jeune homme connaissait Emilie. Il serait donc impliqué également dans la disparition de Roxane.

Sara prend cette piste très au sérieux et compte bien faire tomber le jeune Noa. Elle se rend au mas Josse où il travail, afin de le questionner et de mener l'enquête. Judith est à côté et trouve toutes ses questions déplacées. La jeune fille ne comprend pas pourquoi son petit ami est soupçonné. Cependant, il a un alibi pour le soir de la disparition de Roxane. Sara n'y croit pas et veut faire des recherches plus approfondies. Ses collègues la trouvent trop impliquée émotionnellement, elle est retirée de l'enquête.

Un nouvel enlèvement

De son côté, Judith compte bien défendre son petit copain. Au Spoon, elle tombe sur Victoire et Sara en train d'analyser ses dessins. Judith comprend que toutes leurs recherches sont basées uniquement sur les visions de Victoire. Elle trouve ça totalement dérisoire et ne peut s'empêcher de leur faire remarquer. Sara s'emporte et lui explique que c'est sa seule piste pour retrouver Roxane. À ce moment-là, Judith pose ses yeux sur un des dessins qui semble lui dire quelque chose. En effet, c'est l'emblème du club de joute de Noa.

Demain nous appartient ©TF1 Production

Plus tard, elle retrouve Noa et se rend compte qu'ils n'ont pas passé la soirée ensemble, le jeune homme n'a donc pas d'alibi pour le soir de la disparition de Roxane. Judith commence à avoir de vrais doutes et Noa ne le supporte pas. Elle fait part de ses craintes à Noor et compte en parler à sa mère également. Le soir même, elle est censée dîner chez elle, mais se fait enlever violemment alors qu'elle est au téléphone. Ses cris inquiètes immédiatement Chloé qui ne comprend pas ce qu'il se passe. Est-ce Noa qui a kidnappé Judith pour la faire taire ? L'étau va se resserrer autour de lui et la police va l'interroger à nouveau comme le montre un extrait spoiler de MY TF1.