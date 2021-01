Demain nous appartient : Jules et Virginie sont au cœur d'une nouvelle intrigue

Le feuilleton quotidien "Demain nous appartient" s'ouvre sur une nouvelle enquête après la mort de Franck Guého. Désormais, Martin, Jules et Virginie seront au cœur d'une intrigue inédite liée au retour de Félix Danielli à Sète.

Demain nous appartient s'ouvre sur une nouvelle intrigue

La vie des personnages de Demain nous appartient dans la ville de Sète est rythmée par de nombreuses intrigues mettant à rude épreuve certaines familles. C'est le cas de la famille Lazzari qui est au centre de tous les sujets depuis quelque temps, avec la mort de Franck Guého. L'enquête touche bientôt à sa fin, car le meurtrier s'apprête à être découvert. De ce fait, une nouvelle intrigue peut commencer, et cette fois-ci c'est la famille Corkas qui va être plongée dans la tourmente.

Virginie (Audrey Looten) - Demain nous appartient © TF1 Production

Dans ce feuilleton quotidien, les intrigues se suivent mais ne se ressemblent pas. Jules (Xavier Widhoff), Virginie (Audrey Looten) et Martin (Franck Monsigny) vont se retrouver au cœur d'une grande enquête qui débutera en début de semaine prochaine sur TF1. Toutes ces perturbations seront causées par le retour à Sète de Félix Danielli (Stéphane Grossi), bien connu par la famille Corkas.

Une arrivée inattendue dans la ville de Sète

Le quotidien des familles sétoises dans Demain nous appartient n'est jamais calme très longtemps. Cette fois-ci, c'est le retour de Félix Danielli qui va venir perturber la vie de Jules. Effectivement, Danielli est un ancien complice de son père, Mickaël Corkas. L'adolescent ne verra donc pas d'un très bon œil l'arrivée de cet homme sournois et manipulateur.

Jules et Virginie ont un lourd passif en commun avec Félix Danielli, ce qui n'annonce rien de bon pour ces deux personnages. Ils pourraient très vite tomber dans un piège, ou même se laisser amadouer par cet homme. De plus, l'arrivée de Danielli marquera également le début des ennuis pour Martin Constant.

Jules (Xavier Widhoff) - Demain nous appartient © TF1 Production

Dans les semaines à venir, le couple formé par Martin et Virginie sera donc plus que jamais mis en avant dans Demain nous appartient. Cette nouvelle intrigue avec le retour de Félix Danielli, fera ressurgir des souvenirs douloureux. Effectivement, ce personnage joué par Stéphane Grossi, réanimera d'anciennes histoires de famille et viendra perturber la vie des Corkas.

La série Demain nous appartient renouvelle ses intrigues et les prochaines semaines à venir s'annoncent riches en rebondissements. Retrouvez tous les épisodes en avant-première sur la plateforme Salto et tous les soirs à partir de 19h10 sur TF1.