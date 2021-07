Demain nous appartient : Juliette court un grand danger !

Sacha a déjà tué trois femmes dans "Demain nous appartient". En se rapprochant de plus en plus de la vérité, Juliette pourrait bien être sa prochaine victime. Sacha lui fera-t-il du mal ? (Attention SPOILERS)

Demain nous appartient : Sacha avoue ses crimes

Juliette (Mathilde Lebrequier), la compagne de Sacha (Renaud Roussel), dans Demain nous appartient se rapproche de la vérité. Elle va découvrir que son fils porte les baskets de l'assassin de Clémentine Doucet (Linda Hardy). Les traces des semelles ont été découvertes sur la scène de crime. Cette paire appartenait à Sacha, le jeune homme les a récupérées dans la poubelle. Pour elle, il n'y a plus doute : Sacha est un criminel. Juliette prend son courage à deux mains et le confronte.

Juliette (Mathilde Lebrequier) - Demain nous appartient ©TF1 Production

Sacha finit par s'ouvrir à la discussion et décide de tout avouer à Juliette. Il explique comment la dispute avec Clémentine a tourné au drame. Il poursuit en parlant du chantage de Vinciane. Sacha évoque cela comme des accidents, la panique et la terreur se seraient emparées de lui. Juliette ne veut rien entendre. Elle lui accorde une dernière soirée avec ses enfants, après cela, il devra se livrer à la police.

Sacha va-t-il se défiler ?

Dès lors, Juliette reste très froide, mais organise tout de même le repas qui se passe dans une ambiance glaciale. Les enfants font la remarque et trouvent leurs parents étranges. Sacha prend donc la parole pour se justifier. À ce moment-là, Juliette pense qu'il va passer aux aveux devant ses enfants et expliquer la situation. Il détourne une nouvelle fois le sujet, ce qui a le don d'exaspérer Juliette.

Demain nous appartient ©TF1 Production

Après cela, Juliette demande une nouvelle fois à Sacha de tout raconter, puis de se rendre à la police. Le soir même, il prend trois comprimés qu'il réduit en poudre. Est-ce pour lui, ou bien compte-t-il les faire avaler à Juliette ? Le lendemain matin, une nouvelle occasion se présente à Sacha pour discuter avec ses enfants, mais il se défile. Juliette, hors d'elle, souhaite donc se rendre à la police. À ce moment-là, il lui attrape le bras et la menace violemment.

Juliette est séquestrée

Sacha va-t-il tuer Juliette ? Il se rend dans un magasin de bricolage où il achète de la chaux et une pelle. Il détient le portable de Juliette et se permet d'envoyer un message rassurant à Tristan qui commence à s'inquiéter de ne pas avoir de nouvelle. Par la suite, on découvre que Juliette est ligotée, à même le sol, dans un garage. Elle le supplie de la relâcher et promet de ne rien dire.

Sacha ne veut rien entendre et reste de marbre. Juliette lui demande de ne pas faire de mal aux enfants. Il ne répond pas et s'en va. Quel sort va-t-il faire subir à Juliette ? Il explique aux enfants que leur mère est partie deux jours pour une raison professionnelle. D'après un extrait dévoilé en avant-première par TF1, Sacha va creuser une tombe au milieu des arbres fruitiers...

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.