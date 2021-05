Demain nous appartient : la descente aux enfers de Sacha

La vérité éclate enfin dans "Demain nous appartient". Le secret de Sacha est découvert, ses deux familles sont au courant de sa double vie. Tout le monde est sous le choc et comme si cela ne suffisait pas, Sacha ne devrait pas tarder à être inculpé dans l'affaire de disparition de Clémentine. (Attention SPOILERS)

Demain nous appartient : Sacha doit faire face à la vérité

Ça y est, Sacha (Renaud Roussel) va devoir assumer tous ses terribles mensonges dans Demain nous appartient. C'est au moment de partir de chez Solenne (Artemisia Toussaint), que Gaspard (Mogamed Bevhiev) tombe nez à nez avec son père. Sacha va devoir tout expliquer à ses deux familles, lui qui mène une double vie depuis tant d'années. Enfermé dans ses mensonges depuis si longtemps, tout le monde lui tourne le dos.

Demain nous appartient @ TF1 Production

Son frère, Tristan (Mathieu Alexandre), est complétement sous le choc, il ne comprend pas le comportement de Sacha et décide de le confronter. Ben (Antoine Cohaut) et Solenne sont extrêmement remontés contre lui. Chez Juliette (Mathilde Lebrequier), Sacha s'explique aussi. Ses enfants ne veulent rien entendre, il essaie tant bien que mal de se justifier auprès de sa femme. Juliette est écœurée et lui demande de partir immédiatement.

Juliette va témoigner au commissariat

Gaspard, le fils de Sacha, est complétement déboussolé. Il entretenait depuis quelques semaines une relation amicale avec Solenne, qui s'avère être sa demi-sœur. Les deux adolescents apprenaient de plus en plus à se connaître et commençaient à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Désormais, tout est remis en question et le jeune homme est perdu.

Sacha a avoué à Juliette que son ex-femme Caroline, était décédée dans un accident de voiture il y a un an. Juliette est déconcertée, elle n'a jamais vu Sacha verser une larme. Dès lors, elle décide de se rendre immédiatement au commissariat de Sète pour informer la police de cette histoire et donner plus de détails sur la disparition de Clémentine.

Sacha est en garde à vue

La femme de Sacha explique donc la situation entre elle, son mari et Clémentine (Linda Hardy). Elle raconte qu'elle a voulu venir témoigner beaucoup plus tôt, mais que Sacha l'en a dissuadée. Toute cette histoire éveille donc les soupçons de la police qui décide de réagir immédiatement en arrêtant Sacha. La brigade vient donc le chercher chez lui alors qu'il est en pleine dispute avec Ben et Solenne qui menacent de quitter la maison.

Demain nous appartient @ TF1 Production

Une enquête plus approfondie va être entamée. Une perquisition va être menée chez Juliette. En fouillant le garage, les policiers vont mettre la main sur une pelle. Cette dernière est recouverte de sang. Ils sont alors persuadés de détenir une preuve accablante contre Sacha !

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.