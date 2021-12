Demain nous appartient : la fille de Jennifer Lauret fait une apparition dans la série

Belle surprise pour les téléspectateurs du feuilleton "Demain nous appartient" ! En effet, ce mercredi, la fille de l'actrice Jennifer Lauret a fait une apparition dans le programme. Elle joue le rôle de sa maman, mais quand cette dernière était encore enfant.

Demain nous appartient : Jennifer Lauret dans une intrigue sombre

Jennifer Lauret est arrivée il y a peu dans le feuilleton quotidien Demain nous appartient. Son personnage, Raphaëlle Perraud, est une avocate parisienne venue s'installer à Sète près de ses filles, Maud et Camille. Ces deux enfants étaient venus vivre près de leur père Xavier Meffre. Celle qui a joué avec Véronique Genest et Anny Duperey dans Julie Lescaut et Une famille formidable a donc été appelé pour intégrer la quotidienne de TF1. Jennifer Lauret est une vraie star du petit écran depuis son plus jeune âge, voici ce qu'elle a déclaré dans les colonnes de Télé 7 jours :

J’étais plutôt fière. C’est une quotidienne très qualitative. Je suis toujours enjouée et heureuse après cinq mois de tournage. Et l’on ne m’avait jamais vue dans la peau d’un personnage comme celui de Raphaëlle, qui a un caractère fort.

Depuis quelque temps, la comédienne donne la réplique à Victoria Abril et Xavier Deluc qui interprètent ses parents dans la série. Son personnage doit faire face à son passé et a des douloureux événements qu'elle a vécu enfant. Raphaëlle a des absences, mais lorsque les souvenirs lui reviennent, ils surgissent sous forme de flashback !

Raphaëlle Perraud ©TF1

La relève est assurée pour Jennifer Lauret

Raphaëlle consulte la psychologue Anna Delcourt afin de se replonger dans le passé et faire remonter ses souvenirs à la surface. Lors d'une de ces séances des images lui sont revenus en mémoire. Elle comprend donc qu'elle est à l'origine de la mort du père de Xavier Meffre et également de la disparition de sa mère durant toutes ses années. Et donc, pour incarner Jennifer Lauret enfant dans ses flash-back, qui de mieux que sa propre fille ?

C'est donc la petite Anna, qui a été aperçue dans l'épisode de mercredi (épisode 1069) et cela n'est pas passé inaperçu auprès des internautes, on a pu lire sur la toile : « La ressemblance était flagrante pour moi », « Je m’en doutais. Elle lui ressemble trop », « Des airs avec sa maman plus jeune dans Une famille formidable », « Je me disais que je l'avais déjà vue cette petite mais je n'avais pas fait le lien. La relève est assurée ». La petite fille incarne donc sa mère lorsqu'elle était enfant. Elle joue ici une scène difficile où elle doit frapper un homme en train d'agresser Rebecca, sa mère dans le feuilleton. La jeune fille fait déjà preuve d'un très bon sens du jeu et a bluffé les téléspectateurs par son interprétation.