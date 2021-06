Demain nous appartient : la fin du couple Souleymane et Judith

Le couple formé par Judith et Souleymane dans "Demain nous appartient" bat de l'aile. La jeune femme n'est plus vraiment épanouie et a du mal à le cacher. De plus, elle est en train de tomber sous le charme de Noa. Judith va-t-elle finir par quitter Souleymane ? (Attention SPOILERS)

Demain nous appartient : Judith est perdue

Judith (Alice Varela) est perturbée depuis quelques jours dans Demain nous appartient. La jeune femme, qui est en couple ave Souleymane (Dembo Camilo), n'est plus vraiment à l'aise. En effet, elle fait tout pour l'éviter et s'invente même des excuses. Elle se retranche chez son père, avec une amie, afin de prendre ses distances.

Demain nous appartient ©TF1 Production

Souleymane lui propose de partir deux semaines en vacances sur un voilier avec lui et des amis. Judith ne voit pas ce séjour d'un bon œil. Elle n'a pas envie d'y aller. La jeune femme demande même à sa mère de lui interdire de partir. Lorsqu'elle en parle avec son amie, Noor, (Sahelle de Figueiredo), Judith n'hésite pas à dire qu'elle ne supporterait pas son copain pendant 2 semaines.

En couple avec Noa ?

Judith souhaite donc s'éloigner de plus en plus de Souleymane. De plus, elle a récemment rencontré Noa (Tristan Jerram) qui travaille au Mas ostréicole Josse. La jeune femme l'a invité à une fête, et cela sans prévenir Souleymane, qui n'était même pas convié. Après avoir discuté avec lui, le "feeling" est passé.

Demain nous appartient ©TF1 Production

L'adolescente le revoit et au fil de la discussion une certaine complicité s'installe. Il est taquin et fait tout pour la faire rigoler. Judith semble tomber sous son charme. Noa évoque sa relation avec Souleymane et la jeune femme perd immédiatement son sourire. De son côté, Souleymane voit bien qu'il se trame quelque chose. Il se méfie de Noa.

Fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis

Souleymane est conscient de la situation. Il fait une surprise à Judith et se rend au Mas pour lui amener des croissants. Cette dernière a une réaction plutôt froide et n'est pas très enchantée de le voir. Il décide donc d'en parler avec Sandrine (Juliette Tresanini), afin d'obtenir de précieux conseils. La CPE lui explique comment appliquer la méthode "Fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis". Elle lui recommande donc de prendre ses distances avec Judith. Ainsi, l'adolescente réalisera qu'elle est en train de perdre son petit copain.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Souleymane ne supporte plus cette situation. Il voit bien qu'il est en train de perdre Judith et ses efforts ne servent plus à rien. Le jeune homme confronte donc sa copine dans le but d'obtenir quelques réponses à ses questions. Judith explique les raisons de son comportement. Souleymane décide alors de mettre un terme à leur histoire, une issue inévitable selon lui. Comment Judith va-t-elle réagir ?

