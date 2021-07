Demain nous appartient : la police va enfin arrêter Sacha [SPOILERS]

L'intrigue centrée sur Sacha Girard dans "Demain nous appartient" ne va pas tarder à toucher à sa fin. Plus le temps passe, plus l'étau se resserre. Il joue sa dernière carte et met en place un plan machiavélique. Mais la police va très vite intervenir... (Attention SPOILERS)

Demain nous appartient : un homme sans pitié

Sacha (Renaud Roussel) en est plus à son coup d'essai dans Demain nous appartient. Il séquestre Juliette (Mathilde Lebrequier) dans un vieux débarras et compte bien l'éliminer. Il fait croire à ses enfants que leur mère est partie travailler à Marseille. Cette excuse lui laisse du temps pour mettre en place un plan sordide. Complètement dépassé par ses mensonges, Sacha ne peut plus revenir en arrière. Il va perdre le contrôle de la situation.

Pour sauver sa peau et ne pas être détesté par ses enfants jusqu'à la fin de ses jours, il décide de les empoisonner. Dès lors, il s'attelle à la préparation de pancakes, dans lequel il glisse une dose importante de somnifères. Dans les heures qui suivent, Océane, Gaspard et Ben commencent à se sentir très mal et lui demandent d'appeler les secours. Plus tard, on le voit creuser un énorme trou dans son jardin, ce qui a tout l'air d'être un emplacement pour enterrer leurs corps.

Demain nous appartient ©TF1 Production

La police découvre tout !

Juliette le supplie de ne rien faire aux enfants. Elle essaie de le dissuader, mais en vain. Sacha finit cet échange en lui disant "Adieu ma chérie". En parallèle, à l'hôpital, le revendeur de bijoux avoue être en lien avec Sacha. Ni une ni deux, Karim (Samy Gharbi), le policier, prévient ses collègues et se rend immédiatement au domicile des Girard. Une fois sur place, les policiers découvrent, horrifiés, les corps des trois enfants allongés dans le garage. Leur pronostic vital est engagé.

La police est toujours à la recherche de Sacha qui se cache dans les buissons, près de la maison. Karim l'aperçoit, et le prend en chasse. Malheureusement, il réussit à lui échapper. L'équipe de police est très inquiète, ils n'arrivent pas à remettre la main sur Juliette. Tristan (Mathieu Alexandre), le frère de Sacha, explique à Karim que ce dernier avait loué un débarras, près de la rue où a été retrouvée la voiture de Juliette. La police est immédiatement mobilisée. La mère de famille est retrouvée, mais son état de santé est très inquiétant.

Une cavale de courte durée

Sacha, quant à lui, se retrouve lâché dans la nature avec la police à ses trousses. Casquette et lunettes sur le nez, il essaie de passer incognito en ville. Le roi des mensonges passe alors à l'attaque et se met à faire du stop. Une femme s'arrête. Il explique que sa voiture est en panne et qu'il doit se rendre à une station essence. Sacha a déjà une nouvelle proie.

Il va user de ses charmes pour séduire cette femme et passer le week-end avec elle. Ainsi, cloîtré dans une chambre d'hôtel à ses côtés, le meurtrier est sûr que la police ne mettra pas la main sur lui. Cette inconnue prépare un voyage à Tunis, va-t-il partir avec elle ? Rien n'est moins sûr, TF1 dévoile en avant-première une scène dans laquelle Sacha se retrouve enfin derrière les barreaux. Son avocate le pousse à avouer, mais il nie tout en bloc. L'intrigue autour de Sacha va enfin toucher à sa fin...

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.