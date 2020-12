Demain nous appartient : la série TF1 s'enrichit d'un nouveau personnage

Nicole Calfan intègrera prochainement le casting de la série à succès "Demain nous appartient". Elle interprétera le rôle de Lydie Chardeau, la mère de Samuel (Axel Kiener).

Qui est Nicole Calfan ?

Écrivaine et actrice, Nicole Calfan a une très longue carrière derrière elle. La comédienne a connu le conservatoire, mais aussi la Comédie française. Elle fut pendant un certain temps la muse de Jean Yanne dans ses longs-métrages. Elle a également tourné avec des grands réalisateurs comme Henri Verneuil et Jacques Deray. Plus tard, nous la retrouvons dans La vérité si je mens 2 et 3, où elle interprète la belle-mère bourgeoise et aussi dans Une employée modèle face à François Berléand.

Nicole Calfan est avant tout une femme de théâtre, elle peut jouer dans des pièces classiques, en allant de Ruy Blas de Victor Hugo au Tartuffe de Molière. La comédienne expérimentée, peut également jouer dans des pièces bien plus modernes comme Jacques Daniel de Laurent Baffie ou plus récemment en 2019 dans Deux mensonges et une vérité. Adepte des séries françaises, Nicole Calfan apparaît dans Navarro, Femmes de loi ou encore Scènes de ménages. Elle sera également au casting de la mini-série Gloria diffusée sur TF1. Prochainement, c'est avec joie qu'elle intègrera la grande famille de la série quotidienne Demain nous appartient.

Nicole Calfan

De retour sur le devant de la scène dans Demain nous appartient

La comédienne Nicole Calfan incarnera le rôle de Lydie Chardeau, la mère de Samuel (Axel Kiener) qu'elle a eu avec Renaud Dumaze (Pierre Deny). Le couple a divorcé lorsque Samuel était encore enfant. Lydie débarque donc à Sète après 28 ans d'absence. Samuel est persuadé que sa mère l'a abandonné alors qu'il n'avait que douze ans. C'est une toute autre version que le personnage de Nicole Calfan va venir délivrer à son fils médecin. Depuis toutes ces années, une rancœur est née. Samuel a appris à se construire loin de sa mère et sans amour maternel. Les retrouvailles s'annoncent donc mouvementées, les personnages sont tiraillés entre la joie de se revoir et la peur de se quitter à nouveau.

L'équipe de Demain nous appartient réunit déjà de nombreux comédiens talentueux. Parmi les rôles récurrents, nous retrouvons des personnages interprétés par Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur ou bien Kamel Belghazi. La série renouvelle souvent son casting et fait place à de nombreux guests comme Bruno Madinier, Arielle Semenoff, ou encore Frédérique Bel. C'est au tour de Nicole Calfan d'intégrer le programme, et de se joindre à la grande famille de Demain nous appartient.

En effet, c'est en 2021 que Nicole Calfan va rejoindre la série à succès de TF1, son personnage sera à découvrir sur les écrans mi-février, à 19 h 10 dans Demain nous appartient sur TF1.