Demain nous appartient : l'acharnement de Renaud pour faire interner Lydie

Renaud veut faire interner Lydie de force dans "Demain nous appartient". Lydie, la mère de Samuel, a réussi à s'échapper de l'hôpital psychiatrique, dans lequel elle résidait depuis 28 ans. Depuis, elle rattrape le temps perdu avec son fils et sa petite fille. Ce n'est pas au goût de son ex-mari Renaud. Celui-ci est prêt à tout, même au pire... (ATTENTION SPOILERS)

Demain nous appartient : Lydie victime de son ex-mari

Après vingt-huit ans sans se voir, Lydie (Nicole Calfan) retrouve enfin son fils Samuel (Axel Kiener), dans le feuilleton quotidien de TF1 Demain nous appartient. Il y a quelques jours, Lydie a pu s'échapper de l'hôpital psychiatrique où elle était internée pour schizophrénie. En effet, son ex-mari, le docteur Renaud (Pierre Deny) l'a fait hospitaliser, car elle aurait tenté de tuer Samuel lorsqu'il était petit. Samuel, qui n'était pas au courant, est furieux que son père lui ait caché toute cette histoire.

Désormais, Lydie a retrouvé son fils, elle vit chez lui, elle a même fait la connaissance de sa petite fille. Samuel est persuadé que sa mère a été victime d'un internement abusif. Il y a vingt-huit ans, Renaud voulait se débarrasser d'elle en la plaçant dans un hôpital psychiatrique. Effectivement, Samuel ne voit aucun comportement anormal chez sa mère, et selon lui elle n'a pas de troubles schizophréniques. Pourtant, son père ne cesse de le mettre en garde et assure que Lydie est dangereuse.

Lydie (Nicole Calfan) - Demain nous appartient © TF1 Production

Samuel protège sa mère

Renaud souhaite absolument faire interner de nouveau Lydie. Il ne veut pas qu'elle s'immisce dans la vie de son fils. De plus, elle ne suit plus son traitement. Il décide donc d'aller la chercher de force chez son fils, mais tout ne se passe pas comme prévu. Afin de protéger sa mère, Samuel décide d'en devenir le seul responsable légal. Ainsi, Lydie va passer des tests et un rendez-vous avec une psychologue pour prouver sa lucidité.

Samuel récupère l'ancien dossier médical de sa mère. Il est persuadé que son père était de mèche avec un de ses amis docteur pour faire interner sa mère. Ce dernier décide de mettre au courant son amie policière, Aurore (Julie Debazac). Lydie est donc bien entourée, elle retrouve même une ancienne amie qu'elle a connue du temps de son internement. Sabine (Anaël Guez), qui a ainsi partagé son quotidien à la clinique, l'incite à se venger de Renaud.

Renaud prêt à tout pour éloigner Lydie de Samuel

(SPOILERS)

Renaud n'a pas dit son dernier mot, et il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Cette histoire commence à empiéter sur son travail et sur son humeur. Il est temps que les choses se remettent en ordre, comme il l'a décidé. Le docteur, excédé par cette situation, va ainsi mettre un terme à la liberté de Lydie.

Demain nous appartient © TF1 Production

Marianne (Luce Mouchel), la compagne de Renaud, va lui prêter main forte. En effet, cette dernière a confiance en son mari et croit tout ce qu'il dit à propos de son ex-femme. Elle est donc prête à l'aider, même si cette situation la met très mal à l'aise. Le couple va procéder à un kidnapping. Marianne va droguer Lydie pour l'emmener vers une voiture où l'attend Renaud, dans le but de la reconduire à l'hôpital.

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19 h 10.