Demain nous appartient : Laetitia empoisonne [SPOILER]

Laetitia pleure la mort de son fils Clément dans "Demain nous appartient". Heureusement, elle peut compter sur le soutien d'Irène et Cédric ainsi que de leur fille Jahia. Elle reporte tout son amour sur la jeune femme, qui se sent de plus en plus mal ...

Demain nous appartient : Laetitia fait un transfert affectif

Laetitia (Clémentine Verdier) était une vraie maman poule avec son fils Clément (Léo Moreau) dans Demain nous appartient. Depuis son décès, il y a quelques semaines déjà, elle est complétement dévastée. La mort du jeune homme reste très suspecte et la police est persuadée d'avoir affaire à un meurtre. Depuis tout petit Clément a du faire une batterie d'examens médicaux. Le jeune homme a passé une bonne partie de sa vie dans les hôpitaux à la recherche d'une maladie.

Il le disait lui-même "depuis tout petit je sais que je vais mourir jeune". Et si c'était sa mère qui lui mettait ce genre d'idée en tête ? En effet, Laetitia le couvait et prenait plaisir à lui concocter des tisanes et autres boissons pleines de bienfaits. Depuis son décès, elle est seule et anéantie. Cette dernière transfère donc tout son amour et son affection sur la jeune Jahia (Nastasia Caruge), la fille de ses amis.

De la même manière dont elle s'occupait de Clément, Laetitia est très présente. Elle se montre très insistante avec Jahia. Elle lui propose de prendre des compléments alimentaires à base de spiruline pour lutter contre la fatigue. L'adolescente n'est pas très emballée, mais finit par céder. Cependant, son état de santé ne s'améliore pas vraiment.

Le syndrome de Münchhausen

Saignements de nez, fatigue, l'adolescente n'est pas en pleine forme. Laetitia s'est donc permis de lui préparer un petit plat, car elle soupçonne une anémie chez la jeune fille, voire une maladie plus grave. Étant infirmier, le père de Jahia se montre rassurant. Cependant, au lycée, elle a fait plusieurs mini-malaises. Chloé (Ingrid Chauvin), la proviseur, demande immédiatement à Angie de la raccompagner chez elle.

Jahia est allongée sur le canapé et se tord de douleur car elle a de violentes crampes au ventre. Laetitia refuse d'appeler Cédric et prépare une infusion à la sauge pour la jeune fille. Elle verse dans le contenu une autre gélule de spiruline. Le comportement de Laetitia laisse penser qu'elle souffre du syndrome de Munchhausen.

Cela désigne la volonté de rendre malade une personne dont elle a la charge, dans le but d'obtenir de l'attention et de la compassion en tant que responsable. Chose qu'elle semblait faire depuis le début avec son propre fils. Ainsi, en empoisonnant Jahia, la mère de famille se sent importante et utile. D'après un spoiler diffusé par TF1, Jahia va rejoindre Clément ... Les jours de l'adolescente sont-ils comptés ?