Demain nous appartient : l'arrivée remarquée d'Anthony Colette dans la série

Le célèbre danseur de "Danse avec les stars", Anthony Colette, intègre le casting du feuilleton quotidien "Demain nous appartient". Il interprète Hadrien, le fils d'Alma. Le jeune homme plutôt décomplexé et à l'aise avec son corps fait une entrée surprenante !

Demain nous appartient : que vient faire Anthony Colette, alias Hadrien, dans la série ?

Ce n'est pas la première apparition d'Anthony Colette dans une fiction TF1. Le jeune homme a déjà été vu dans la série Léo Matteï, où il a fait ses preuves. Désormais, le danseur phare de "Danse avec les stars" débarque à Sète pour intégrer le casting de Demain nous appartient. Une chose est sûre : les fans du feuilleton ne sont pas près d'oublier les premiers pas du danseur dans la série.

Le jeune homme interprète Hadrien, le fils d'Alma (Camille de Pazzis). Il vient surprendre sa mère qui ne l'a pas vu depuis un bon bout de temps. Après une longue année sabbatique, riches en voyages et en découvertes, le jeune homme revient poser ses valises à Sète, près de sa mère. Il va également faire la rencontre de Samuel (Axel Kiener), le nouveau compagnon de cette dernière et il se pourrait bien qu'il ait du mal à accepter la situation.

Un jeune homme très à l'aise avec son corps !

Hadrien est un personnage très positif et solaire. Le jeune homme est plein d'énergie et semble très décomplexé sur plein de sujets différents. Très à l'aise lors de la première rencontre avec son nouveau "beau père", il se permet de le charrier gentiment. Pour ce qui est de la cohabitation, Samuel et Alma se retrouvaient enfin seuls chez eux, depuis le départ des Dauniers. Cette tranquillité n'aura pas été de longue durée.

Désormais, le couple doit faire place au jeune homme qui se sent déjà, un peu trop chez lui. Les premiers pas d'Anthony Colette dans Demain nous appartient sont plutôt cocasses. Son personnage très à l'aise avec la nudité, débarque entièrement nu dans le salon devant Alma et Samuel ! Hadrien n'a que faire du jugement des autres et se sent libre. Il faut donc avoir beaucoup d'assurance pour interpréter ce personnage. Anthony Colette s'est confié à ce sujet au journal La Provence :

Plus jeune, je voulais faire du théâtre, mais j’étais beaucoup trop timide et introverti. La danse m'a beaucoup aidé et puis avec "Danse avec les stars", je me suis dit : pourquoi ne pas me lancer en tant que comédien ?

Le jeune homme concrétise donc ses rêves en intégrant le casting du feuilleton quotidien, qui promet d'être riche en rebondissements dans les prochains épisodes !

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19 h 10.