Demain nous appartient : le corps de Clémentine enfin retrouvé ?

Trois femmes ont disparu à Sète dans "Demain nous appartient". Deux corps ont déjà été retrouvés. La police continue ses recherches et garde un œil sur Sacha. Dans un entrepôt à l'abri des regards, ils tombent sur un cadavre. (Attention SPOILERS)

Demain nous appartient : l'étau se resserre sur Sacha

L'enquête bat son plein dans Demain nous appartient. Les équipes de police font tout pour mettre la main sur le meurtrier des deux femmes retrouvées dans l'étang. Une chose est sûre, ces meurtres sont en lien avec la disparition de Clémentine Doucet (Linda Hardy). La police garde donc un œil sur Sacha (Renaud Roussel) qui est suspecté depuis le début.

En effet, ce dernier sent que le vent est en train de tourner et que la police se rapproche dangereusement de lui. Il essaie de faire disparaître toutes les traces qu'il aurait pu laisser. Ainsi, la nuit venue, il retourne au mas des Josse, et met le feu à la barque dont il s'est servi pour jeter les corps dans l'étang.

Demain nous appartient ©TF1 Production

Sacha dissimule ses preuves

En essayant de faire disparaître ses preuves Sacha se brûle sévèrement le poignet. Il doit donc consulter un médecin. Pour être crédible et éloigner tout soupçon, il fait semblant de se brûler en allumant son barbecue. Ses enfants et sa femme sont témoins, il peut donc justifier sa blessure auprès des docteurs mais également auprès de la police.

Karim (Samy Gharbi), en charge de l'enquête, apprend que Sacha est brûlé. Il fait immédiatement le lien avec la barque calcinée. Le policier se rend donc une nouvelle fois chez le principal suspect pour lui poser plusieurs questions. Malheureusement, Sacha a réponse à tout et explique en détail les causes de sa blessure. Il a également un alibi, le soir où la barque a pris feu.

Découverte du corps de Clémentine

Après avoir découvert une étiquette dans la barque en question, la police se rend dans un entrepôt. Ils trouvent plusieurs bidons de solvants vides qui auraient dû partir à la décharge depuis un petit moment. Ils décident donc d'en ouvrir quelques-uns, c'est à ce moment-là qu'ils tombent nez à nez avec un cadavre. La chevelure brune et bouclée semble être similaire à celle de Clémentine.

Le médecin légiste analyse le corps. La femme a été opérée de la cheville droite et porte encore une broche. Après lecture du dossier médical de Clémentine, ce dernier découvre qu'elle s'est faite opérée il y a quelques années à la cheville suite à une chute à ski. Il n'y a donc plus de doute, c'est bien le corps de Clémentine qui a été retrouvé. Cette annonce va profondément bouleverser la vie de Garance (Esther Valding), sa fille. La police finira-t-elle par mettre la main sur Sacha ?