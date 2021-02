Demain nous appartient : le mystérieux retour de Lucie (Lorie Pester)

Lucie, interprétée par Lorie Pester, est de retour dans le feuilleton quotidien "Demain nous appartient" après 2 ans d'absence. L'ancienne policière revient dans la ville de Sète et c'est inattendu ! La jeune femme reste très floue quant à ses projets et plusieurs zones d'ombres sont à éclaircir... (ATTENTION SPOILERS)

Demain nous appartient : Lucie débarque à Sète

Après deux ans d'absence Lorie Pester enfile à nouveau le costume de Lucie Salducci et signe son retour dans Demain nous appartient sur TF1. L'ancienne policière avait déposé sa démission suite a une enquête bien trop difficile. En plein burn-out, la jeune femme avait décidé de mettre les voiles et de partir à l'étranger afin de faire un point sur sa vie. Elle a donc laissé de côté ses proches, ses amis et ses collègues sans aucune nouvelle pendant deux ans.

Pour son retour, Lucie envoie des cadeaux à ses anciens colocs Georges (Mayel Elhajaoui) et Victoire (Solène Hébert). Une fois de retour chez eux, ils découvrent avec stupéfaction que Lucie est là, dans leur salon, à les attendre. Les retrouvailles sont particulières. En effet, Victoire est très distante et ne cesse de faire des réflexions, elle est profondément blessée car son amie l'a délaissée. Georges, quant à lui, se réjouit de retrouver son ancienne amie et collègue.

Lucie (Lorie Pester) - Demain nous appartient © TF1 Production

L'ancienne policière va-t-elle rester ?

Lucie semble vouloir s'installer à Sète quelque temps, pour une période indéterminée. Elle a pris un logement en centre-ville. Bien qu'invitée par George, Lucie comprend que sa présence n'est pas souhaitée par Victoire. Ce retour inattendu représente un gros chamboulement pour sa meilleure amie qui a du mal a s'en remettre. En effet, toutes deux ont du mal à communiquer. Une confrontation s'impose donc, les deux femmes doivent se dire ce qu'elles ont sur le cœur.

L'ancienne flic est de retour au commissariat pour retrouver ses anciens collègues. Cependant, elle ne compte pas reprendre du service tout de suite. Lucie fait la connaissance d'Aurore (Julie Debazac) la capitaine de police. Cette dernière est très curieuse et souhaite savoir pourquoi Lucie a quitté son poste si soudainement. Samy Gharbi lui explique que Lucie est tombée amoureuse d'un profiler qui s'est avéré être un tueur en série.

Demain nous appartient © TF1 Production

Lucie semble cacher quelque chose

Lucie refait surface après des années d'absence et ses explications concernant son retour sont très vagues. Personne ne semble douter de sa sincérité, cependant la jeune femme a l'air tracassée. Lucie se noie dans le mensonge, car elle n'a pas voyagé pendant 2 ans. La jeune femme est partie suivre son compagnon, Marc Véry (Guillaume Faure), au Brésil.

Marc Véry n'est autre que le profiler, tueur en série, qui était au cœur de l'enquête que Lucie dirigeait il y a deux ans. Elle s'est donc enfuie avec lui. Lucie préfère dire à ses amies qu'elle a fait le tour du monde et visité pleins de pays. Cependant, son retour à Sète ne semble pas anodin car elle souhaite à tout prix rendre visite a une personne grièvement malade.

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19 h 10.