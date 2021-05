Demain nous appartient : le passé de Louise ressurgit

Depuis quelques jours Louise est suivie par un homme mystérieux dans "Demain nous appartient". Ce dernier décide de passer à l'offensive et de l'interpeller violemment. (Attention Spoilers)

Demain nous appartient : le mystérieux inconnu passe à l'action

L'inconnu qui suit Louise (Alexandra Naoum) dans Demain nous appartient ne travaille pas seul. En effet, il est régulièrement au téléphone avec un autre, qui l'oblige à pendre des photos et suivre les enfants. Devant le lycée, l'homme observe Mathilde (Maria Bernal) et Aurélien (Christophe Bedes). Une fois qu'ils sont partis en cours, il se rue sur leurs trottinettes et les vole.

Demain nous appartient ©TF1 Production

À leur retour, il propose de leur venir en aide, afin de trouver les voleurs et finit par les ramener devant chez eux. L'inconnu se renseigne au sujet de Louise et Bart (Hector Langevin) et dès le départ des enfants, reprend de nouvelles photos de leur appartement. Après cela, il envoie toutes ces informations à son interlocuteur.

Une interpellation violente

Plus tard dans la journée, l'homme interpelle Louise dans la rue. Elle le reconnaît immédiatement et lui demande de partir. Celui-ci se montre agressif et lui montre une photo d'elle avec un homme. Elle fait semblant de ne pas savoir de quoi il parle, mais il la retient et se montre menaçant. Il lui dit qu'il sait où elle habite.

Bart arrive à ce moment-là et s'interpose. Il protège sa petite-amie et ordonne à cet individu de partir. Ce dernier ne lâche pas l'affaire et veut parler à Louise. Le patron du Little Spoon est à deux doigts d'appeler la police. L'inconnu finit par partir. Une fois de retour Louise est très perturbée et continue de regarder cette photo...

Louise à disparue

Le lendemain matin, Bart insiste auprès de Louise pour qu'elle aille porter plainte au commissariat. L'anniversaire d'Aurélien arrive à grand pas et la jeune femme lui propose de continuer les préparatifs pendant qu'elle fait sa déposition. Louise feint de rentrer dans le commissariat et ressort sans avoir porté plainte.

Louise (Alexandra Naoum) - Demain nous appartient ©TF1 Production

De retour chez elle, elle plie bagage et rassemble les affaires de ses enfants dans plusieurs valises. Louise quitte la maison et laisse son téléphone à l'intérieur. Elle va ensuite chercher ses enfants à la sortie du lycée. Ils ne se doutent de rien, pensant que cela fait partie de la fête surprise pour Aurélien.

Arrivée à destination, ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Louise les informe qu'elle vient de quitter Bart. Pendant ce temps-là, ce dernier attend désespérément la venue des enfants pour fêter l'anniversaire surprise d'Aurélien avec tous ses camarades...

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.