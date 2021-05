Demain nous appartient : le prix de la vérité pour Clémentine

Clémentine mène son enquête et va au bout des choses dans "Demain nous appartient". Comment va réagir Sacha lorsqu'il va savoir que Clémentine est au courant de sa double vie ? Va-t-il s'en prendre à elle ? Une chose est sûre, sa fille Garance est très inquiète. Attention, SPOILERS !

Demain nous appartient : Clémentine ne lâche pas l'affaire !

Clémentine (Linda Hardy) n'est plus sûre de rien dans Demain nous appartient. Depuis plusieurs semaines, la prof de sport a des doutes sur la fidélité de son compagnon, Sacha (Renaud Roussel). Ce dernier est sans arrêt absent, il rentre tard et trouve toujours différentes histoires à lui raconter. Cependant, Clémentine n'est pas dupe, elle voit bien qu'il cache quelque chose. En fouillant dans son téléphone et son ordinateur, elle a trouvé certaines incohérences.

Sacha (Renaud Roussel) - Demain nous appartient ©TF1 Production

Heureusement, elle peut compter sur sa meilleure amie Flore (Anne Caillon). Cette dernière ne cesse de l'avertir et lui conseille de quitter Sacha. Récemment, Flore a surpris Sacha au bras d'une autre femme. Elle s'est empressée de les prendre en photo pour faire réagir son amie. Clémentine a immédiatement confronté Sacha, qui lui a expliqué qu'il était en compagnie de sa graphiste, Juliette Couturier (Mathilde Lebrequier). Après cela, il s'est montré très agressif envers Flore.

Clémentine prend de gros risques

Clémentine n'en peut plus de tous ces mensonges. Elle décide de se faire passer pour une potentielle cliente et fixe un rendez-vous avec la graphiste. Clémentine se rend donc chez elle, à Frontignan, et se rend très vite compte que c'est sa femme. Elle découvre alors les différentes photos de famille avec ses autres enfants. En rentrant, elle confronte immédiatement Sacha et une dispute éclate.

Clémentine (Linda Hardy) et Juliette (Mathilde Lebrequier) - Demain nous appartient ©TF1 Production

Clémentine est écœurée par tant de duplicités. Comment a-t-il pu se comporter comme cela avec ses enfants ? Comment fait-il pour se regarder dans le miroir ? Sacha essaie de se justifier tant bien que mal, mais Clémentine n'accepte pas cette tromperie. Les larmes aux yeux, elle lui explique qu'elle ne sera pas sa complice et refuse catégoriquement de participer à ce mensonge. Il lui demande de ne pas se mêler de cela et de laisser ses enfants en dehors de ça.

Tout le monde s'inquiète !

Solenne (Artemisia Toussaint) et Ben (Antoine Cohaut), les enfants de Sacha, sont inquiets de ne pas voir Clémentine à la maison en rentrant. Leur père leur avoue donc qu'ils se sont disputés, et laisse un message vocal à Clémentine pour s'excuser. Dans les épisodes qui vont suivre de Demain nous appartient, tout le monde va commencer à se poser des questions. Clémentine, qui est prof de sport au lycée, est absente et n'a prévenu personne.

Garance (Esther Valding), la fille de Clémentine, va même faire son grand retour à Sète. Elle est très inquiète, car elle n'a plus de nouvelle de sa mère. Cette dernière lui a laissé un dernier message où elle explique avoir besoin de faire le point sur sa vie. La jeune fille se dirige donc vers Flore, car elle sait qu'elle est très proche de sa mère. Plus tard, tout le monde va se mettre à chercher Clémentine et la première personne suspecte dans cette affaire, c'est : Sacha !

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.