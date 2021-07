Demain nous appartient : les Daunier au cœur d'une grande intrigue estivale

Cette semaine le feuilleton quotidien "Demain nous appartient" lance enfin la première intrigue estivale. Phénomènes paranormaux, apparitions mystérieuses, les habitants de Sète vont être confrontés à des événements étranges. (Attention SPOILERS)

Demain nous appartient : le début d'une nouvelle intrigue !

Cette semaine le feuilleton quotidien Demain nous appartient lance une toute nouvelle intrigue estivale qui s'annonce très étrange. Les fans n'ont pas fini d'être surpris par cet arc sur le thème des phénomènes paranormaux et des secrets de familles.

En effet, une drôle d'histoire vient bouleverser la tranquillité des Sétois. Un fantôme rôde sur les routes de la région et provoque de terribles accidents de voiture. Il se pourrait que la famille des Daunier soit malgré elle mêlée à cette histoire.

Chloé (Ingrid Chauvin) a été victime de ce fantôme. Au volant de sa voiture, elle a dû esquiver une silhouette blanche postée au milieu de la route. William Daunier (Kamel Belghazi), qui suivait son véhicule, était témoin. Plusieurs témoignages confirment que d'autres accidents de la sorte ont eu lieu dans la région. Dès lors, tout le monde vient à penser à la légende de la dame banche.

Un mystérieux secret de famille

Et si ces phénomènes étranges étaient liés à la famille Daunier ? En parallèle à cela, la mère de William semble avoir des problèmes de santé et cache un terrible secret. Cette dernière a fréquemment des palpitations et fait des malaises. Tout cela pourrait être en lien avec l'apparition de cette dame blanche.

En effet, chaque année, à cette période, Brigitte (Catherine Jacob) est plongée dans un terrible mal être. Francis Perrin, qui interprète son mari, se livre sur son personnage et l'intrigue dans les colonnes de Télé Loisir :

Ce n’est pas un homme simple car ce couple cache beaucoup de secrets. Et une Dame blanche apparaît pour faire ressurgir ces secrets enfouis.

Demain nous appartient ©TF1 Production

William Daunier au cœur de la tourmente

Le docteur aussi va rencontrer quelques problèmes de santé. En effet, rien ne va en s'arrangeant et William va perdre connaissance, suite à de douloureux mots de têtes. Mais ce n'est pas tout, il va également faire des crises de somnambulisme qui vont le rendre incontrôlable.

De plus, la famille Daunier va être victime de plusieurs phénomènes étranges au sein de leur foyer. Ils vont très vite comprendre que ces mystérieux événements ne sont pas une coïncidence. Une chose est sûre, les parents ne sont pas prêts à révéler leur secret de famille. Cependant, il est fort probable que cela soit lié à l'enquête policière sur la dame blanche. Certaines découvertes pourraient avoir des conséquences lourdes sur la vie de famille de William...