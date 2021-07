Demain nous appartient : les parents de William cachent un terrible secret

Depuis plusieurs semaines maintenant, la famille Daunier est victime de plusieurs accidents dans "Demain nous appartient". Cependant, il semblerait que les parents de William aient quelques explications à ce sujet. Vont-ils enfin lâcher le morceau ?

Demain nous appartient : les Daunier victimes de la dame blanche

L'été ne s'annonce pas de tout repos pour la famille Daunier dans Demain nous appartient. William (Kamel Belghazi) a retrouvé sa sœur Bénédicte (Honorine Magnier) mais également ses parents, qui sont de passage dans la région. Malheureusement, depuis que tout ce petit monde est à Sète, de terribles événements frappent la famille. William a été victime d'un accident de voiture, tout comme sa mère, sa fille et son neveu.

Des cartes de jeux sont retrouvées sur les lieux, comme des indices pour résoudre une énigme. Mais ce n'est pas tout ! Depuis quelque temps, les Daunier découvrent chaque nuit des choses étranges. En effet, les chaises sont installées sur la terrasse, les photos de famille disposées sur le sol, et il y a même eu un départ de feu dans la cuisine. Aurore (Julie Debazac) a réussi à mettre la main sur un intrus dans leur jardin, mais cela semble être une simple coïncidence.

Demain nous appartient ©TF1 Production

Mystérieuses coïncidences

Aurore continue de mener l'enquête et elle a plusieurs cibles sur lesquelles elle s'acharne en vain. Brigitte (Catherine Jacob) la mère de William, semble de plus en plus mal. Elle ne supporte plus cette situation, elle est obligée de prendre des anxiolytiques. Tous ces événements remuent le passé et lui font ressurgir certaines douleurs. Elle dit elle-même : "Ça fait trente-huit ans que j’ai cette souffrance en moi. Tous les jours à la même période".

Manon commence à poser des questions qui agacent fortement ses grand-parents. Cependant, ni l'un ni l'autre ne compte se confier à ce sujet. William et sa sœur se questionnent également. Il semble qu'il y ait un lien étroit entre les accidents de voitures et la présence des grands-parents à Sète.

Les parents de William ont eu un accident en 1983

La police continue les recherches notamment dans les archives. Aurore retrouve un vieux journal avec un article sur un terrible accident de voiture en 1983, impliquant Régis (Francis Perrin), le père de William. Comme le dévoile un extrait proposé par TF1, ils vont tenter de leur soutirer des informations. Brigitte nie en bloc, mais son époux semble plus enclin à leur révéler la vérité, même s'il finit par couper court à la conversation.

Cet accident de voiture aurait entraîné la mort d'un individu ? Ou bien la perte d'un enfant ? Ont-ils profité de l'accident d'un tiers pour usurper son identité ? Beaucoup de questions restent sans réponse. Régis et Brigitte ne pourrons pas se défiler bien longtemps. La vérité ne devrait pas tarder à éclater. Tous ces événements vont-ils rapprocher la famille ou bien les éloigner définitivement ?

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.