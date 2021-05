Demain nous appartient : L'étau se resserre autour de Sacha

Clémentine a disparu depuis une semaine dans "Demain nous appartient". Garance poursuit activement ses recherches pour retrouver sa mère. Sacha se noie de plus en plus dans ses mensonges, l'étau se resserre autour de lui... (Attention SPOILERS)

Demain nous appartient : Sacha découvre la relation entre Solenne et Gaspard

Solenne (Artemisia Toussaint) tchatte depuis quelque temps avec GF16 dans Demain nous appartient. Ce dernier n'est autre que Gaspard, l'autre fils de Sacha (Renaud Roussel). Ainsi, les demi-frères et sœurs se fréquentent et s'apprécient de plus en plus, sans connaître leur lien de parenté. Gaspard est souvent à Sète pour boire un verre avec Solenne. Ils se retrouvent régulièrement au Spoon. Malheureusement pour eux, Sacha a découvert leur relation et compte bien y mettre fin immédiatement.

Une fois n'est pas coutume, il va encore s'énerver fortement, contre Solenne cette fois-ci. Sacha lui interdit de parler à Gaspard, il décide même de lui confisquer son téléphone. Solenne ne comprend absolument pas le comportement si excessif de son père. Ben (Antoine Cohaut), qui assiste à la scène, est sous le choc. Le jeune homme décide de s'interposer, mais en vain.

Garance poursuit ses recherches avec l'aide d'Anna

Avec l'aide d'Anna, Garance (Esther Valding), la fille de Clémentine (Linda Hardy), va mener son enquête. Elle est persuadée que sa mère n'est pas à Rome. Les deux femmes ont eu envie de vérifier si la voiture de Clémentine était toujours à Sète. En allant au garage, elles trouvent Sacha, qui explique que Clémentine est partie avec sa voiture. Heureusement, elles peuvent compter sur Karim (Samy Gharbi) qui les a aidées à localiser la voiture.

Anna et Garance finissent donc par retrouver la voiture à l'abandon, complètement vide. Elles finissent par trouver le sac à main de Clémentine sous la voiture, avec tous ses papiers à l'intérieur. Cette dernière ne serait jamais partie à Rome sans ses papiers. Il y a beaucoup trop d'incohérences. De plus, après des recherches un peu plus poussées, George analyse la photo et se rend compte que c'est un montage.

La police ouvre une enquête pour disparition inquiétante

Ben rentre des cours et découvre son père en larmes avec un foulard de Clémentine dans les mains. Sacha est mal à l'aise et essaie de se reprendre. Plus tard, Ben, accompagné de Solenne, décide de regarder la cagnotte pour l'opération de cette dernière. Stupéfaits, ils découvrent qu'il manque vingt mille euros ! Sacha va devoir se justifier et continue de se noyer dans ses mensonges.

De son côté, Garance et Anna expliquent tout leur raisonnement à la police. Après toutes ces découvertes, le procureur décide d'ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. La police borne le téléphone de Clémentine et se rend très vite compte que tous les SMS ont été envoyé depuis Sète. Tout comme sa carte bancaire qui a été utilisée. Ils convoquent donc Sacha sans l'informer qu'il est désormais suspecté.

