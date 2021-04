Demain nous appartient : Linda Hardy quitte la série de TF1 !

Le personnage de Clémentine, interprété par Linda Hardy, est au cœur de l'intrigue de "Demain nous appartient" en ce moment. Cependant, la comédienne a récemment annoncé son départ, une décision qui ne vient pas d'elle, mais de la production. Les fans sont sous le choc !

Demain nous appartient : grosse trahison pour Clémentine

Depuis 2018, Linda Hardy interprète le personnage de Clémentine dans la série quotidienne Demain nous appartient. C'est une jeune femme épanouie, professeur de sport, qui a enfin trouvé une stabilité sentimentale dans les bras de Sacha (Renaud Roussel). L'intrigue bat son plein en ce moment et la petite famille dont elle fait partie, est mise à mal. Il semblerait que Clémentine n'ait pas vraiment le droit au bonheur. Depuis quelques épisodes, elle est persuadée que son mari la trompe.

En effet, Sacha mène une double vie. Personnage très complexe, il est manipulateur, calculateur et ment à tout le monde. La suite s'annonce donc dramatique. Tous ces mensonges vont bientôt être révélés au grand jour, ce qui va ébranler toute la famille et en particulier le couple. Il se pourrait bien que tout cela fasse éclater une violente dispute. Le personnage de Linda Hardi va quitter la série très prochainement, et la fin prévue par les scénaristes s'annonce tragique.

Linda Hardy en dit plus sur son départ

Ce départ soudain n'est pas une décision de sa part. Linda Hardy ne souhaitait pas abandonner son personnage et ses fans de sitôt. Elle le dit elle-même dans un entretien avec Télé 7 jours :

Oui, je quitte la série, même si je n’aime pas employer ce terme, car je ne l’ai pas décidé. Les circonstances actuelles sont compliquées pour tout le monde, et je ne veux pas passer pour l’actrice qui est bien dans son job, mais qui décide de partir quand même. Ce serait très irrespectueux vis-à-vis de tous ceux qui galèrent.

Clémentine (Linda Hardy) © Demain nous appartient

La comédienne annonce également que ce départ est définitif. Effectivement, Clémentine ne fait pas partie des personnages principaux du feuilleton quotidien de Demain nous appartient, néanmoins, ses apparitions sont récurrentes et les fidèles de la série sont habitués à la voir dans les différentes intrigues. Toujours souriante et solaire, la jeune femme sportive, a créé des liens avec différents personnages qui font désormais partie de son cercle d'amis.

Je respecte la décision de la production. Ce sont des choix stratégiques, qui répondent à de nouvelles demandes, à des envies de nouveaux personnages... Quand on rentre dans une série comme Demain nous appartient, on sait que l’on n’est pas là pour rester dix ans.

Il faudra donc s'habituer à l'absence de Linda Hardy, alias Clémentine, dans le programme. Plusieurs questions se pose : Comment va se terminer cette intrigue ? Clémentine sera-t-elle en danger ? Sacha va-t-il la tuer ?

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.