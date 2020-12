Demain nous appartient : Lorie Pester fait son grand retour dans la série

Après deux ans d'absence Lorie Pester est de retour dans les rues sétoises. La jeune comédienne s'était éclipsée du feuilleton "Demain nous appartient", afin de se consacrer à sa vie personnelle et d'accomplir son désir de maternité.

Lorie Pester reprend du service dans Demain nous appartient

Depuis 2017, Lorie Pester interprète Lucie Salducci, lieutenant de police au commissariat de Sète dans la série Demain nous appartient. La jeune femme fut très affectée après avoir failli perdre ses deux meilleurs amis Karim et Victoire interprétés par Samy Gharbi et Solène Hébert. Elle finit par démissionner et quitter la police dans la deuxième saison de la série.

En effet, la jeune femme avait décidé de partir à Rio pour se consacrer à sa vie personnelle et à son avenir professionnel. Les scénaristes de Demain nous appartient se penchent actuellement sur le retour de ce personnage dans la série. Lucie ne devrait donc pas tarder à quitter l'Amérique du Sud pour retrouver Sète.

Demain nous appartient ©TF1 Production

Le combat de Lorie Pester pour devenir mère

Après plusieurs années à 100 à l'heure, à enchaîner les tournages de Demain nous appartient, Lorie a eu besoin de se reposer et de se consacrer à sa vie privée. Effectivement, la jeune femme souhaitait accomplir son désir de maternité. Rappelons qu'elle souffre d'endométriose, une maladie qui rend toute grossesse très compliquée. Devenir mère dans ces conditions est un réel parcours du combattant, il faut entreprendre beaucoup de démarches, lourdes physiquement et moralement.

C'est donc loin du rythme effréné des tournages de Demain nous appartient que Lorie Pester a pu se concentrer sur sa grossesse. Après des années de combat, la jeune femme est enfin maman d'une petite Nina, depuis août 2020.

L'aventure continue pour Lorie !

Désormais comblée par cette nouvelle vie, Lorie est prête à retrouver son métier d'actrice. Elle retourne donc sur le plateau de tournage de Demain nous appartient avec un emploi du temps un peu plus allégé. Il sera l'heure pour son personnage de retrouver ses anciens collègues. Plusieurs questions se posent : comment vont se passer les retrouvailles ? Que s'est-il passé pour Lucie Salducci durant ces deux années à l'étranger ? Le retour du personnage de Lorie Pester dans le feuilleton s'annonce donc mouvementé après ce départ précipité.

La jeune femme quant à elle est pleine de projets. Après son retour dans Demain nous appartient, elle compte également revenir dans la musique. Lorie a annoncé récemment qu'elle travaillait sur de nouvelles chansons. La jeune femme a également publié en octobre dernier son livre C'est pas si compliqué.

Les fans de Demain nous appartient la retrouveront en début d'année 2021.