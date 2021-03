Demain nous appartient : Lucie a prévu un plan de secours

La situation s'aggrave pour Marc Véry et Lucie dans "Demain nous appartient". Elle kidnappe le docteur Daunier et son amie Victoire. La jeune femme compte sur eux pour opérer Marc, qui souffre terriblement. Malheureusement, Lucie doit réfléchir à un plan B. (Attention Spoilers)

Demain nous appartient : Lucie passe à l'offensive !

Marc Véry (Guillaume Faure), l'ancien tueur en série de Demain nous appartient, souffre le martyre depuis une semaine. Il doit se faire opérer d'urgence et fuir le pays, car la police est à ses trousses. Lucie (Lorie Pester), sa compagne, se démène pour trouver une solution. Ainsi, elle essaie de convaincre sa meilleure amie Victoire (Solène Hebert) qui est médecin, cependant la jeune femme est en couple avec Georges (Mayel Elhajaoui) qui est policier.

Victoire ne souhaite donc plus s'attirer d'ennuis et ne veut plus être complice de cette affaire. Marc souffre terriblement et il a besoin d'aide, sinon c'est la mort assurée. Lucie doit donc passer à l'attaque. C'est coiffée d'une perruque et armée d'un pistolet, qu'elle rentre dans l'hôpital Saint-Clair. La jeune femme décide de prendre en otage Victoire et le chirurgien William Daunier (Kamel Belghazi), afin qu'ils opèrent Marc.

La situation est perdue d'avance

Une fois sur place, les deux médecins constatent l'état de santé de Marc Véry et le chirurgien donne son verdict : il ne peut pas l'opérer dans ces conditions. Même si Lucie a réussi à trouver une clinique isolée, il n'y a pas le bon matériel, surtout en cas d'arrêt cardiaque. C'est trop dangereux, ils ont besoin d'une bonne équipe médicale, car ce n'est pas une opération anodine.

Lucie et Marc doivent absolument se rendre, sinon il décédera. Dès lors, Lucie a du mal à digérer cette information. Elle ne veut pas perdre l'amour de sa vie. Le dilemme est de taille : la mort ou la prison. Victoire essaie tant bien que mal de convaincre son amie. La jeune femme va devoir se résoudre à amener son compagnon à l'hôpital, car la situation s'aggrave de plus en plus vite.

Demain nous appartient © TF1 Production

Marc Véry se fait enfin opérer !

(ATTENTION SPOILERS)

Alors que la police recherche activement les deux médecins kidnappés, Marc Véry fait son entrée à l'hôpital. Victoire et le docteur Daunier retrouvent alors leurs proches qui étaient morts d'inquiétude. Les derniers mots de Marc Véry avant de s'endormir sont adressés à Lucie et à Victoire. Le chirurgien apprend donc que cette dernière était complice dans cette affaire. L'opération se déroule correctement et Marc est enfin sorti d'affaire.

En ce qui concerne Lucie, elle ne se rend pas et prend la fuite. La jeune femme abandonne donc son compagnon aux porte de l'hôpital. Victoire est persuadée que Lucie va quitter le pays au plus vite. Cependant, elle la recroise dans les rues de Sète, tout près de l'hôpital. La fugitive prend un gros risque ! Elle demande une dernière faveur à sa meilleure amie : remettre une lettre d'adieux à Marc Véry. Cependant, Lucie a pensé à tout, dans sa lettre est caché un plan de l'hôpital permettant à Marc de s'enfuir !

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19 h 10.