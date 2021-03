Demain nous appartient : Lydie passe à l'action et devient menaçante

Lydie a enfin retrouvé son fils Samuel dans "Demain nous appartient". Cependant, elle ne semble pas avoir retrouvé la forme. Depuis quelques jours, sa santé mentale se dégrade, elle est en proie à des hallucinations et elle parle très souvent seule. Elle souhaite à tout prix se venger du mal qu'elle a subi et il se pourrait bien qu'elle passe à l'action ... (ATTENTION SPOILERS)

Demain nous appartient : Lydie est-elle folle ?

Cela fait plusieurs jours que Lydie (Nicole Calfan) a quitté la clinique psychiatrique dans Demain nous appartient, la série quotidienne diffusée sur TF1. Désormais, elle loge chez son fils Samuel (Axel Kiener), qui la protège. Elle peut déambuler librement dans les rues de Sète. Enfermée à tort dans un hôpital plus d'une vingtaine d'années, Lydie profite pleinement de sa nouvelle vie.

Cependant, sa rancœur contre Renaud (Pierre Deny) son ex-mari et Marianne (Luce Mouchel) sa nouvelle femme, est toujours aussi présente. Elle est convaincue que ce sont eux à l'origine de son internement. Plus les jours passent, plus elle prépare sa vengeance, poussée par son amie imaginaire Sabine. Lydie a de multiple hallucinations est il se pourrait bien qu'Alma (Camille De Pazzis), sa belle-fille, s'en rende compte.

Lydie (Nicole Calfan) - Demain nous appartient © TF1 Production

Lydie devient paranoïaque

En pleine crise, et sous les conseils de Sabine, Lydie s'est rendue à l'hôpital pour retrouver Marianne qui travaille là-bas. Elle a violemment agressé cette dernière en disant " J'ai envie de te tuer !". Tout le monde, y compris la psychiatre, met en garde Samuel, qui campe sur ses positions. Il est persuadé que sa mère est seulement fatiguée et un peu perturbée.

(SPOILERS)

Sofia (Emma Smet), la petite-fille de Lydie va en faire les frais. Elle rejoint sa grand-mère pour passer du bon temps, mais celle-ci ne semble pas dans son état normal. Effectivement, elle parle toute seule, tient des propos incohérents et devient agressive. Alma remarque également le comportement étrange de Lydie. Elle la surprend une nouvelle fois, en train de parler seule. Cette fois-ci Lydie écrit sur des post-it des mots comme : "sang", "mort", "trahison". Alma lui demande pourquoi elle fait ça, et Lydie prend la mouche, en la menaçant.

Samuel (Axel Kiener) - Demain nous appartient © TF1 Production

Samuel va-t-il finir par réagir ?

Lydie se persuade que tout le monde lui en veut, y compris son fils. Cependant, elle accepte d'aller dîner au restaurant avec lui. Lors du repas, elle semble un peu perturbée et pensive, elle ne cesse d'entendre la voix de Sabine et se saisit d'un couteau qu'elle cache dans son sac. Quelles sont les terribles intentions de Lydie ?

Le jour suivant, Lydie passe à l'offensive et s'en prend une nouvelle fois à Marianne, de façon plus violente et armée de son couteau. Cette info finit par remonter aux oreilles de Samuel, qui, entre-temps, a découvert les dessins morbides que cache sa mère. Il semble prendre conscience de la situation. Dès lors, il appelle Lydie et la retrouve sur le port, pour discuter et tenter de comprendre. Sous l'influence de la voix de Sabine, Lydie s'empare de son couteau et menace son propre fils.

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19 h 10.