Demain nous appartient : Marc Véry est de retour à Sète

Lucie est très mystérieuse depuis son retour à Sète et il semblerait que la jeune femme cache quelque chose. Après s'être éclipsée un an, elle retrouve enfin ses amis et anciens collègues mais reste très vague quant à ses projets. Victoire, qui essaie de renouer des liens avec cette dernière, commence à se poser de sérieuses questions sur son amie. Il se pourrait que Lucie ne soit pas revenue seule à Sète... (ATTENTION SPOILERS)

Demain nous appartient : Lucie cache quelque chose

Lucie, interprétée par Lorie Pester, est enfin de retour dans le feuilleton quotidien Demain nous appartient diffusé sur TF1. Après un an d'absence, la jeune femme revient à Sète. Les retrouvailles furent mouvementées, sa meilleure amie Victoire (Solène Hébert) a eu du mal à digérer le retour soudain de Lucie dans sa vie. Cette dernière avait complètement disparu et avait laissé ses amis sans aucune nouvelle. George (Mayel Elhajaoui) et Karim (Samy Gharbi) ses collègues de travail, sont très heureux de retrouver leur ancienne lieutenante. Ils souhaitent même la voir réintégrer la brigade. Cette idée n'est pas du goût de Lucie qui reste très vague sur ses futurs projets.

Depuis son retour, Lucie ne semble pas vraiment à l'aise. Elle est préoccupée et très souvent dans ses pensées. Elle ne souhaite pas s'étaler sur ce qui s'est passé pendant son absence. Victoire commence à avoir des doutes sur son amie, elle soupçonne même que cette dernière ait trouvé un nouveau petit-ami. Effectivement, elle approche de la vérité, car Lucie n'est pas venue seule à Sète et il se pourrait qu'elle ait du mal à le cacher plus longtemps ...

Victoire commence à avoir des soupçons

(SPOILERS)

Victoire est très enthousiaste d'avoir retrouvé sa meilleure amie Lucie. Les deux jeunes femmes se rejoignent donc dans l'appartement que loue Lucie. Victoire l'aide à déballer ses courses, elle voit que son amie a également fait du shopping. Elle découvre avec stupéfaction que cette dernière a acheté trois pulls pour homme. Très surprise, elle lui fait la remarque, elle ne comprend pas trop pourquoi elle a fait ce genre d'achat, sachant qu'elle est célibataire. Forcée de trouver une excuse, Lucie explique que c'est un cadeau pour Georges.

Victoire n'avale pas ce genre de couleuvres et lui demande si elle a rencontré quelqu'un. Lucie nie catégoriquement, en espérant que son amie la croit. Après cela, Victoire lui propose de passer le week-end ensemble. Ainsi, elle souhaite faire une grande randonnée, comme elles avaient l'habitude de le faire dans le passé. Lucie ne semble pas vraiment partante, elle lui dit qu'elle ne se sent pas très bien, elle a peur d'être malade. Elle décline donc l'invitation au dernier moment. Victoire se persuade que son amie lui cache l'existence de son petit-ami en préférant passer le week-end avec lui.

Lucie est venue accompagnée de Marc

Aurore (Julie Debazac) la nouvelle policière qui remplace Lucie depuis un an, est très curieuse. Elle est au courant que Lucie a démissionné suite à un enquête très difficile sur un tueur en série qui s'est avéré être son collègue et dont elle était amoureuse. En effet, Lucie est tombée amoureuse de Marc Véry (Guillaume Faure), le profiler qui est venu lui prêter main forte sur cette enquête. Contre toute attente c'était lui le tueur, qui a fait de nombreuses victimes à Sète et a brisé le cœur de Lucie.

À présent, c'est au port de Sète qu'ils se retrouvent. Une silhouette sombre marche en direction d'une voiture. C'est Lucie qui s'apprête à rejoindre Marc, qui l'attend dans la pénombre. Le couple ne s'est donc jamais séparé : ils étaient partis vivre ensemble à Rio, pendant un an. Désormais, ils sont tous les deux de retour à Sète. Mais pour quelle raison ?

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19 h 10.