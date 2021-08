Demain nous appartient : prise d'otage au Spoon !

C'est l'heure d'une toute nouvelle intrigue choc dans "Demain nous appartient" à l'occasion du prochain 1000e épisode de la série quotidienne. Une prise d'otage mortelle va mettre en danger certains personnages préférés du public. (Attention SPOILERS)

Demain nous appartient : Une nouvelle intrigue explosive !

Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur sont réunis au cœur d'une toute nouvelle intrigue dans Demain nous appartient. Une terrible prise d'otage mortelle a lieu au Spoon et c'est seulement le jeudi 26 août que cette affaire sera résolue, à l'occasion du 1000e épisode du feuilleton.

Ce tout nouvel arc narratif sera également accompagné d'un nouveau générique. On notera également l'arrivée de nouveaux personnages, tandis qu’un héros du programme ne survivra pas à cette dramatique prise d'otage.

Cet épisode anniversaire sera également l'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Clément Rémiens qui incarne Maxime, le fils de Chloé, et qui joue dans le spin-off de la série. La rentrée de Demain nous appartient et donc placée sous le signe de la nouveauté.

Une femme aux commandes de l'opération

J-10 avant le millième épisode ! La nouvelle intrigue commence tout juste ce lundi 16. La ville de Sète va être secouée par une terrible prise d'otage effectuée par une femme armée. En effet, la police a déjà récolté plusieurs témoignages, notamment ceux de Alex et Noor, mais aussi celui d'Ulysse qui vient tout juste de se faire agresser.

La brigade a conscience que quelque chose de mauvais se trame dans la ville. Le procureur est immédiatement mis au courant. Ensemble, ils arrivent à mettre la main sur le revendeur d'armes, qui dit ne pas connaître l'identité de son acheteur, ce dernier n'ayant pas décroché un mot lors de la transaction.

Demain nous appartient ©TF1 Production

Au Spoon, alors que Chloé boit un verre avec Camille et que les Moreno sont attablés, une femme fait irruption dans le restaurant, cagoulée et armée. Tout le monde va être séquestré pendant plusieurs jours, comme le montre une vidéo spoiler dévoilée par TF1. Cette nouvelle intrigue annonce beaucoup de rebondissements, pour le plus grand plaisir du comédien Alexandre Brasseur :