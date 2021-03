Demain nous appartient : quel avenir pour Marc Véry et Lucie ?

Dans "Demain nous appartient" Lucie est activement recherchée par la police, alors que Marc vient tout juste de se remettre de son opération. Le couple semble être condamné, cependant Lucie a prévu un plan B. Marc va pouvoir s'enfuir de l'hôpital mais dans quelles circonstances... (Attention Spoilers)

Demain nous appartient : Lucie est prête à tout pour Marc

Marc Véry (Guillaume Faure) est enfin guéri dans Demain nous appartient, cependant, Lucie (Lorie Pester) ne compte pas abandonner son compagnon. La jeune femme a prévu un plan de secours. Grâce à l'intermédiaire de Victoire (Solène Hebert), elle a pu glisser dans une carte d'adieux le plan de l'hôpital. Marc Véry a donc toutes les cartes en main pour s'enfuir.

Le temps presse, une fois remis sur pied, il intégrera immédiatement la prison. Lucie quant à elle, est activement recherchée par la police. Être en cavale ne lui fait pas peur. Cette ancienne flic sait exactement tout ce qu'elle doit faire et ne pas faire. Pour semer la police, elle met en place différents stratagèmes. Cependant, une seule chose l'anime : s'enfuir avec Marc !

Marc Véry (Guillaume Faure) - Demain nous appartien © TF1 Production

Marc Véry bientôt dehors

La police monte la garde devant la chambre du patient Marc Véry. Il est isolé, et personne, à part les médecins et la police a accès à sa chambre. L'ancien tueur en série cache précieusement contre lui la carte de Lucie, avec le plan de l'hôpital. Il sait pertinemment que cette dernière ne le laissera pas tomber. L'amour entre Marc et Lucie est si fort qu'ils ne peuvent être séparés.

Lucie ne va donc pas tarder à mettre son plan à exécution. Il faut attendre le bon moment. Comment Marc Véry, dans son état, va-t-il réussir à quitter l'hôpital ? La police sait pertinemment que Lucie ne lâchera pas l'affaire. Ils sont persuadés que la jeune femme n'abandonnera pas l'homme quelle aime.

Marc et Lucie de nouveau en cavale

(ATTENTION SPOILERS)

Dès lors, Lucie prend de très gros risques. De retour dans les rues de Sète, elle vole une moto et prend la direction de l'hôpital. C'est avec le casque sur la tête qu'elle rentre dans la clinique en passant inaperçue. Aussitôt arrivée, la jeune femme passe à l'offensive. Elle s'introduit dans les couloirs de l'hôpital en lançant des fumigènes au sol afin de semer derrière elle un immense nuage de fumée.

Tout le monde est en panique. Lorsque la police arrive sur les lieux, Marc Véry n'est plus dans sa chambre et le couple s'est déjà enfui. Marc et Lucie se lancent à nouveau en cavale. Désormais, ils doivent quitter au plus vite la région et le pays. Pour le moment, ils trouvent refuge dans une vieille église abandonnée et Marc en profite pour faire une déclaration d'amour à sa dulcinée, qu'il demande en mariage. Néanmoins, il est probable que cette cavale s'achève bien tristement...

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19 h 10.